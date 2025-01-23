阿莫林承認「史上最差曼聯」為失言　解釋「我也是年輕人」｜歐霸

「紅魔」主帥阿莫林（Ruben Amorim）早前一句「我們或許是史上最差曼聯」，成為各大媒體頭條。日前出席對格拉斯哥流浪的賽前記者會上，他承認該番發言是一個錯誤，但堅稱曼聯表現及戰績十分差勁。



曼聯周日（19日）在主場1：3不敵白禮頓，賽後阿莫林慷慨地為記者送上頭條標題「我們或許是史上最差的曼聯」，The Athletics更報道他在更衣室大發雷霆將更衣室電視打爛，嚇親一眾紅魔球員。

阿莫林日前發言引起莫大風波，更有報道指他在更衣室大發雷霆。（路透社）

阿莫林承認當時失言並解釋：「我當時更多是在說自己，因為上任的前10場我輸了7、8場。那一刻我唯一關心的，是同一批球員在新教頭下表現更差。」他又抱怨經常被外界認為沒有維護球員：「但其實每次你們說球員表現不佳時，我都沒有怪責過他們。」

這位39歲葡萄牙少帥續稱，當時思考不足而且太緊張所以失言：「我也是年輕人，所以我賽後不會（跟球員）說話。不過對白禮頓一役後我需要這麼做，那或許是個錯誤，讓我之後去記者會時更為緊張，說了一些不應該說的話。年輕人就會犯錯及進步，不過我無法保證之後不會再犯。」

阿莫林解釋當時思考不足而且太緊張。（路透社）

解釋完外界關注風波，他認為球隊仍要面對現實：「我們表現和戰績都真的很差。我這個人很直率，如果你在球場裏便會明白。」

阿莫林還「鬼馬」地跟記者證明人情緒可以快速轉變，曼聯今場賽前的利好消息是中堅域陀連迪路夫復出參與操練，他今季因傷各項賽事只出戰9場，復出可為阿莫林帶來多一個中堅人選，或有助達成該主帥今場定下的首要任務：保持大門不失。

連迪路夫復出，可為阿莫林佈置防線提供多一個人選。（Getty Images）

此外，近日盛傳會外借離隊的拉舒福特及加拿祖，都有參與今次操練，前者近期更多次被排除在大名單之外，但多間媒體指「福仔」希望繼續留隊，未知今仗會否成為轉捩點。

曼聯主場對格拉斯哥流浪的歐霸賽事，將在香港時間周四深夜4時開始。目前曼聯排在積分榜第7，比第8的格拉斯哥流浪多1分，今仗若能勝出，直接晉級16強機會便大大增加。