英聯賽盃︱紐卡素晉決賽力爭逾半世紀首冠　阿仙奴爭標能力受質疑

英格蘭聯賽盃4強，沉寂多時的紐卡素遇上阿仙奴，繼首回合作客贏2：0，次回合回到主場聖占士公園，以同樣比數再勝一仗，兩回合淨勝阿仙奴4：0晉身決賽，力爭56年來首項重要錦標。

聯賽盃向來被強隊視作「雞肋」，然而近年總是跟冠軍擦身而過的阿仙奴，兩場四強都是基本派出最強陣容應戰，依然再次失諸交臂，紐卡素的進步與阿仙奴的停滯不前成強烈對比，阿迪達能否領兵工廠問鼎錦標的能力再受外界質疑。



紐卡素勇挫阿仙奴，再次晉身聯賽盃決賽。（路透社）

紐卡素盡顯決心與鬥心

紐卡素首回合贏2：0，次回合重返主場盡顯決心，全場球迷熱烈打氣下鬥心十足，狀態大勇的前鋒伊沙克再次令阿仙奴一對中路守將沙列巴和加比爾馬加希斯十分頭痛。

開賽僅7分鐘，VAR以越位「吹走」伊沙克的入球，無阻積及梅菲19分鐘為紐卡素先開紀錄，上半場領先1：0。

下半場初段哥頓為紐卡素再入一球，阿仙奴已無力挽回。就算兵工廠控球率近7成，傳球次數是對手兩倍，成功率亦遠勝，剛在聯賽以5：1大勝曼城的阿仙奴，面對紐卡素卻再次「鋒無力」。

喜鵲2：0再勝阿仙奴，率先晉身決賽，對手會是今晚深夜另一場四強利物浦對熱刺的勝方，首回合熱刺主場小勝一球。紐卡素2022／23球季亦曾晉身聯賽盃決賽，當時以0：2不敵坦赫格領軍的曼聯。

紐卡素對上一次贏得大賽冠軍，已經要數到1968/69球季的國際城市博覽會盃（Inter-Cities Fairs Cup，又稱：歐洲博覽會盃／博覽會城市盃，賽事被視為歐洲足協盃、歐霸的前身），本土錦標更加要數到1954/55球季的足總盃，那足足是70年前的事。他們曾兩闖聯賽盃決賽，1975/76及2022/23球季都只獲亞軍。可想而知，紐卡素全隊和球迷對獎盃的渴求如何深切。

阿仙奴又一次與冠軍擦身而過。（路透社）

紐卡素與阿仙奴的對比

2021年10月獲沙特阿拉伯主權基金入主後，紐卡素表現和戰績逐年進步，3年內兩度晉身聯賽盃決賽，與冠軍只差一步。當然紐卡素在英超聯賽仍要加把勁，然而直指英超和歐聯冠軍的阿仙奴，就算全力出擊也在今次聯賽盃四強敗陣，對他們懷疑的聲音愈來愈響。

阿迪達帶領阿仙奴首季已獲得2019/20球季足總盃冠軍，球隊一步步踏上重建之路，可是連續兩季在聯賽榜領先之下，在下半季「自爆」被曼城後上封王，到今季曼城表現滑落，又接連不幸受主力受傷影響表現，目前在聯賽落後利物浦6分排在次席。

阿仙奴領隊阿迪達直言失望。（路透社）

雙線爭標卻難被看好的理由

就算聯賽盃四強止步，阿仙奴仍在英超、歐聯雙線爭標，可是一而再、再而三地與冠軍「這麼近、那麼遠」，懷疑他們的種子逐漸萌芽，不知對球隊心理會否帶來影響，尤其目前王牌翼鋒沙卡仍在養傷，歸期未定，前鋒加比爾捷西斯更已提早收咧，前線痛失兩大主力，球會在冬季轉會窗卻未能如願增兵，在夏維斯表現飄忽之下，阿仙奴在餘下賽季之路定甚艱難。

阿迪達賽後直言感到失望，「我們必須吞下去，我們期望很大，實在難以接受。」 比賽已完，他表示如今只能向前看，「這是痛苦的一次，今季我們仍有目標要爭取，當我們到杜拜，重新叉電，然後重新出發。」今仗之後阿仙奴到2月15日才有比賽，球隊趁空檔到杜拜集訓。