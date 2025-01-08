英聯賽盃｜阿仙奴主場不敵紐卡素　門前頻失機與對手成強烈對比

英格蘭聯賽盃4強首回合，阿仙奴主場0：2不敵紐卡素。

「兵工廠」核心布卡約沙卡（Bukayo Saka）繼續缺陣，早前表現獲一致大讚的右翼新星尼華尼利（Ethan Nwaneri），今仗同樣因傷休戰。當加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）單刀中柱不入，之後伊沙克（Alexander Isak）在門前冷靜起腳為紐卡素先開紀錄時，阿仙奴門前無法把握機會的缺點便表露無遺。



伊沙克為紐卡素先開紀錄。（路透社）

阿仙奴門前頻失機

29分鐘，馬天尼利反擊中獲單刀機會，但起腳中柱彈出。夏維斯（Kai Havertz）在58分鐘一次無人看管下入楔頭槌攻門卻未能頂中，皮球彈在他肩膀上出界，這兩幕彷彿是阿仙奴今仗縮影。阿仙奴整體場面佔優勢，全場控球率達七成，錄23次攻門，xG（預期入球）有3.09，但就是無法攻破紐卡素大門。

一直被傳被「兵工廠」看中的伊沙克，在37分鐘乘隊友與對方後衛在禁區混戰，冷靜起腳破網射成1：0；51分鐘伊沙克禁區內起腳被撲出，但遠柱的安東尼哥頓（Anthony Gordon）「執雞」射入，助紐卡素作客以2：0擊敗阿仙奴。

安東尼哥頓（Anthony Gordon）在下半場再入一球。（Getty Images）

紐卡素今仗只有7次攻門，其中僅2次為黃金機會（Big chances），但「喜鵲」成功把握並轉化入成入球。賽後阿迪達難掩失望：「這場賽果無法反映今場雙方表現，但事實是，對手表現十分高效率。」

阿迪達：個波好飄

阿仙奴眾將「射極唔入」，23次攻門甚至只有3次命中，阿迪達將原因歸咎於聯賽盃比賽用球是Puma，跟平時在英超所用的Nike不同：「我們很多射門都高出，因為皮球有點飄，有點棘手。它抓地感覺也不同，所以球員要去適應。」

雖然阿迪達認為皮球影響射門，不過伊沙克今場2次起腳都命中龍門，一次直接破網，另一次則讓阿仙奴門將擋出被補射入球，成為紐卡素贏波功臣。阿迪達大讚該前鋒入球能力出眾：「球到他腳邊時，他便能轉化成一次絕佳機會，當球隊擁有出色前鋒時便會如此。」

阿迪達賽後難掩失望。（路透社）

賽後安東尼哥頓也大讚隊友伊沙克：「他非常出色，以目前狀態來說，他可能是歐洲最佳前鋒。」Opta統計，伊沙克2022年8月首次代表紐卡素至今，各項賽事已攻入50球，在所有英超球員中僅排在夏蘭特（105球）和沙拿（73球）之後。

次回合會在2月5日深夜舉行，屆時阿仙奴將作客聖占士公園球場力爭反勝晉級。