英聯賽盃｜熱刺挫利物浦終結紅軍24場不敗　賓坦古亞倒地不起重創

熱刺在英格蘭聯賽盃4強首回合主場以1：0擊敗利物浦，終結對手各項賽事連續24場不敗紀錄，也成為繼諾定咸森林後，今季第二支能夠擊敗紅軍的球隊。

比起賽果，今場最令人關注的是熱刺中場賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）的安危，他在比賽初段迎頂角球後倒地不起，一度失去意識，需由擔架抬走急救。幸好賽後熱刺通過官網更新消息，表示他離開球場時已回復意識，已送往醫院治療。



熱刺擊敗強敵利物浦，但中場主力賓坦古亞倒地不起，需由擔架抬走。（路透社）

賓坦古亞疑落地時重創

熱刺在6分鐘開出進攻角球，賓坦古亞在無人貼身防守下嘗試跳起頂頭槌，但他落地時疑角度不佳，倒地不起，一度失去意識。醫護人員即隨入場救治，並要用擔架將他抬走，比賽一度暫停約10分鐘。

利物浦今季各條戰線表現大勇，英超穩佔榜首，歐聯更是唯一6戰全勝球隊，賽前已各項賽事連續24場不敗，惟今仗24次埋門均未能破網。今場防線除隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）外全為副選，查洛爾昆沙（Jarell Quansah）更在30分鐘傷出，需由遠藤航頂上，令「紅軍」後防壓力倍增。

雲迪積克今仗率領一眾副選防守。（Getty Images）

熱刺小將一箭定江山

球證今場亦多有爭議判決，有黃在身的熱刺18歲小將盧卡斯比利華（Lucas Bergvall）下半場後段飛鏟森美卡斯（Kostas Tsimikas），令後者暫時離場接受治療，球證卻未有出示第二張黃牌。隨後盧卡斯比利華射入全場唯一入球，助熱刺以1：0勝出。

只有18歲的盧卡斯比利華射入全場唯一入球。（路透社）

普斯迪高古：我們一直面對逆境

「白百合」主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽前大肆批評球隊，稱即使沙拿來到也會陷入困境。今仗擊敗強敵利物浦後，他即大讚球隊表現：「我們一直面對逆境。球隊初段表現非常好，幾乎在賓坦古亞受傷前便入波，然後在這種情況下失去一名關鍵球員。但我們所有球員都很有韌性並繼續前進，今天他們做到了。」

他表示現階段未有太多賓坦古亞的詳細情況：「他離開球場時是有意識的，已被送往醫院作觀察，希望他會沒事。對其他球員來說，看到他這樣倒下相當痛苦。不過面對逆境，球員仍鎮定自若。」

普帥賽後大讚球隊冷靜。（路透社）

周四（9日）早上，賓坦古亞更新Instagram限時動態報平安，感謝外界慰問，並祝賀熱刺勝出。

賓坦古亞更新Instagram限時動態報平安。（Instagram）

史諾拒與兩周前大勝比較

利物浦主帥史諾（Arne Slot）亦承認熱刺初段表現較佳，但表示從沒想過今場會落敗：「他們比賽初段踢得更好，但之後我們掌控比賽，控球權較多。」

由於上月23日在英超作客以6：3大勝熱刺，被記者問到今場利物浦是否不在最佳狀態時，史諾回答：「如果你要跟6：3那場比較的話，答案很明顯，但我不覺得我們每場比賽都能達到那個水平。我們都知道這場比賽有多重要，跟兩周前那場絕不會相同。如今天所見，熱刺是一支肯定會給予反擊的球隊，就像他們的球迷，因為這是4強賽。」

史諾表示兩周前的大勝不會輕易重演。（路透社）

次回合賽事將為2月6日深夜4時，屆時雙方將移師晏菲路爭入決賽。