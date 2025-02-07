英聯賽盃｜利物浦第15次躋身決賽　史諾再展精妙部署期待爭標

利物浦由加普、沙拿、蘇保斯拉爾、雲迪積克前中後三線球員各入一球，於聯賽盃4強次回合主場以4：0大破熱刺，收復首回合以0：1落敗的失地，第15次躋身決賽，於3月16日與未嘗捧盃的紐卡素，爭取新帥史諾接掌後的首個錦標。



史諾今場再次展示精妙部署，收起了正選門將艾利臣而起用基利靴，影響不太大，讓小將干拿巴特利頂替受傷的阿諾特出任右閘，亦屬無奈又正常之舉，最重要是派遣了肯衝肯搏的紐尼斯出任正選中鋒，藉着他的速度與身體衝散對方的防線，這名烏拉圭射手今場雖然沒有直接建功，但紅軍於34分鐘先開紀錄，他也有貢獻；當時加普接應沙拿妙傳，遠柱射入，但要不是紐尼斯在中路擾攘，熱刺守將未必會讓皮球漏到去遠柱。

出任正選的紐尼斯肯衝肯搏。（Getty Images）

熱刺受制逼搶多次失誤

利物浦於51分鐘的第2個入球，更是藉紐尼斯快熱刺門將堅斯基（Antonin Kinsky）半步接應沙拿的傳送，博得對方出迎絆跌他，獲得一記12碼，並由沙拿射入。紐尼斯在防守端上也表現出眾，對方多次角球都被他化險為夷，他全場有4次解圍，比司堅中堅的雲迪積克還要多。另外，史諾還讓機動力十足的蘇保斯拉爾及居迪斯鍾斯在前場配合紐尼斯逼搶，多次令熱刺後場傳球失誤。

前場逼搶，是利物浦的看家本領，也是前任主帥高普留下來的重大遺產，而史諾沒有浪費，還在原先的戰術之上再稍作微調，例如高普三名中場的配置，是兩個8號位加一個6號位，中場3人較接近工兵型踢法；史諾卻讓蘇斯保拉爾推前，像10號位那樣，但他勝在有跑不完的氣力，除了逼搶到位，進攻上亦愈踢愈好，今仗便於75分鐘接應巴特利妙傳近門射入。

孫興慜（右）無法為熱刺破蛋。（Getty Images）

雲迪積克接應角球頂入。（Getty Images）

防線上，雲迪積克亦發揮領袖本色，何時壓前佈越位，何時拉後不讓對方快速的前鋒插身後位，井然有序，完全是大師級表現，也令熱刺全場5次埋門，沒有一次中目標。這名33歲隊長在80分鐘錦上添花，接應角球頂入，湊成4：0大捷。

史諾：季中踢決賽是新的體驗

對於第一季執掌紅軍便打入決賽，史諾表示興奮：「在荷蘭，我們只得一項盃賽，並會在季末才上演決賽，因此這將是新的體驗（在3月16日參加決賽）。」他又很期待在溫布萊球場領軍，「對英國人來說，這是特別的球場；但其實對荷蘭人亦然，因為我們都清楚知道這球場與決賽的歷史」。

利物浦今次是第15次躋身聯賽盃決賽，過去10次捧盃，皆冠絕英格蘭列強；紐卡素則曾兩次打入決賽，但都未能奪標，包括前季以0：2不敵曼聯。