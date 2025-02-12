亞冬運︱冰球男子港隊不敵金牌大熱哈薩克　八強止步完成今屆賽事

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）冰球項目，香港男子隊早前在分組賽賽後遭土庫曼球員毆打持續受關注，幸好受傷球員沒有大礙，分組賽先後擊敗3支實力較弱的對手澳門、印度及土庫曼，全勝晉級。



晉身淘汰賽階段，先以5：6負吉爾吉斯，八強遇上實力在另一檔次的對手哈薩克，這支在分組賽A組跟中國、日本、韓國同組仍獲5戰全勝的球隊，以24：0輕鬆獲勝，港隊落敗後結束今屆賽事。



亞冬運男子冰球賽︱開賽前港隊成員圍圈打氣。（新華社）

港隊早前在今屆分組賽5：1大勝土庫曼，雙方賽後握手時爆衝突，土庫曼球員向港將揮拳，有球員頭盔被打至飛脫倒地。港隊3球員受輕傷，其中一人手部需縫針，經治療後三人均無大礙。事件終令土庫曼4位涉事球員被罰停賽，無緣在今屆賽事繼續上陣。

港隊在分組賽C組首仗26：1擊敗澳門，繼而再以30：0大勝印度，最後一仗與土庫曼一戰全程充滿火藥味之下5：1勝出，並在賽後爆發衝突。港隊收拾心情後在晉級賽出戰吉斯吉斯，首節領先2：0，惟終被追上法定時間打成5：5平手，需以加時作戰，吉爾吉斯再入一球以6：5勝出。

港隊落敗後要遇上今屆賽事最強球隊哈薩克，哈薩克在分組賽5戰全勝，對手包括中國、日本和韓國三大獎牌熱門。今場港隊面對他們陷入捱打局面，首節失8球，次節再失7球，第三節失9球，並在未能取得入球下，以0：24告負，八強止步，完成今屆賽事。

另外三場八強賽事，同樣強弱懸殊，韓國以20：0挫吉爾吉斯，中國7：2勝中華台北，日本15：2擊敗泰國。準決賽會在周四（13日）上演，上午10時先由中國對哈薩克，下午2時上演日本對韓國。

亞冬運男子冰球八強賽果：

香港 0：24 哈薩克

中國 7：2 中華台北



韓國 20：0 吉爾吉斯

日本 15：2 泰國

