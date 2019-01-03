【英超】利物浦開季20場不敗　洛夫雲透露箇中關鍵

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利物浦英超開季至今表現出色，累積20場不敗佳績，其中8場有份上陣兼踢足全場的中堅洛夫雲，大談球隊今季成功關鍵，並談及中路好拍檔雲迪積克。

紅軍上場聯賽與阿仙奴碰頭，在先落後的情況下反勝5：1，士氣大振，洛夫雲指：「（這經驗）當然幫到我們。希望我們之後不會再很常落後0：1，但我們要準備好應付任何情況；上季我們就成功做到很多次，我想，利物浦以反勝聞名。我們已從錯誤中學習並捲土重來；我們只會繼續進步。」

洛夫雲對紐卡素射入靚波，助利物浦打破缺口。（資料圖片）

連同歐聯分組賽生死戰力挫拿玻里，紅軍在12月的密集賽期取得8戰全勝佳績，對此洛夫雲表示：「（球隊成功）不局限於12月，而是整段時間我們都踢得很出色。即使我們有些時候並非踢得特別好 ── 如對愛華頓一仗 ── 我們有運，而且保持信念。」

他補充：「正如我之前說過很多次，關鍵是防守。當控球權不在我們腳下，大家都很努力，尤其是前線球員 ── 他們是第一層的防守球員，而我們就是最後方的守將。這是關鍵。」

由雲迪積克（左）率領的防線，今季演出穩健。（資料圖片）

盼雲迪積克繼續進步

談到2018年初加盟的雲迪積克，洛夫雲就稱：「他在（去年）冬天來到球隊，這段時間對球員而言是最難融入的，但他做得非常好。他成功打入歐聯決賽，今季有個極好的開始，而他未來都會在這裏一段很長的日子。希望他每年都會再有進步。」

利物浦進攻火力強勁，但防守有更大改善。（資料圖片）

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利物浦上仗對阿仙奴先失波，但之後連轟5球反勝。（資料圖片）

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