【英超】曼城榜首戰撼利物浦　哥迪奧拿：努力為聯賽冠軍而戰

曼城周四（1月4日）主場迎戰利物浦，領隊哥迪奧拿出席賽前記者會時強調，對球隊有信心，會努力爭勝。

曼城近仗頻失分，英超榜首之位拱手讓予利物浦，落後7分，暫時亦比多踢一場的熱刺少1分，排聯賽榜第三位。今仗與紅軍正面交鋒，不少人都視這一仗為藍月爭取衛冕的關鍵。

曼城上仗作客擊敗修咸頓，終止兩連敗頹勢。（資料圖片）

領隊哥迪奧拿賽前只稱：「這是收窄落後差距的一個好機會，但我們的焦點沒有改變──大家都在說，若然我們輸、若然我們輸……但我們只會努力踢出自己的策略去贏波，為贏聯賽冠軍而奮鬥。」

哥迪奧拿認為外界太負面。（路透社）

他續道：「以前贏過波，不代表日後也會發生同樣的事。我覺得己隊能夠打敗任何球隊，但任何球隊亦可以贏我們。我們曾在這裏贏他們5：0，但這是上季的事。這隊是利物浦，與曼聯一樣是英格蘭史上最佳球隊；他們當然有能力贏己隊，但己隊亦有能力贏他們。」

迪布尼早前已經復出，但上仗對修咸頓肌肉有傷倦勤。（資料圖片）

主將奇雲迪布尼日前已經復操，哥迪奧拿承認他今仗有機會復出披甲。

對於球隊的作戰心態，他就重申：「我知道，沒有人信我們（能夠擊敗利物浦）。大家都在說『若然我們輸』……但我們可以贏。」