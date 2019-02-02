【青衣行山路線】行青衣自然徑登山看青馬大橋　山徑完善老少咸宜

青衣自然徑位於青衣西北部，可近距離觀看到青馬大橋的景色。山徑明顯、清晰、寬闊，是拍攝青馬大橋日落夜景的好地方。沿途有多個觀景台，也有數個野餐區，山徑老少咸宜，是一級晨運徑。

要到青衣自然徑有多種方法，可乘巴士到長亨邨下車（例如︰42C），又或者乘港鐵到青衣站，轉乘248M於長宏邨下車，區內還有多架小巴、巴士可到達，交通非常方便。於巴士總站下車後，沿寮肚路向上行，經過迴旋處，繼續沿寮肚路行，沿途有路牌指引，指示北面入口的方向，大約行十分鐘便會來到青衣自然徑的北面入口，入口處有大型牌坊清晰可見。

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於入口處左右均有樓梯，左邊斜一點，右邊比較平緩，兩條樓梯均接回同一位置，可自由喜歡選擇。沿途山徑多數由石屎砌成，旁邊有扶手欄杆，休息亭無數。第一個大涼亭，名叫「回歸紀念亭」。穿過大涼亭不久，來到一個分叉口，左面往野餐區，直行往觀景台。沿往觀景台方向行，此段有林蔭，不怕曬非常好走。前行不久，可轉左行捷徑，避免落山再上山。捷徑山徑也很寬闊、清晰、不長，很快又接回主徑，繼續上樓梯便會見到第二個大涼亭。此個大涼亭有一個大平台，地方很大，附近也有野餐區，沿左路繼續行，沿途旁邊有不少由晨運人士搭建的設施。

山徑林蔭，非常舒服易走，只是間中要上樓梯。來到了一支標高柱，這是寮肚山山頂，可望到青馬大橋，但被大樹遮擋。向前行多幾步，來到了一個比較寬闊的觀景台，指示牌資訊比較舊，還是寫着「擬興建香港迪士尼樂園」，旁邊也有石碑解釋青衣島名字的由來及青馬大橋的歷史。青衣島名字的由來有兩種說法，有人說早年青衣舊墟常有三桅船泊岸經商，不少居民前往購買布匹，而由於人們用秤決定布匹的數量，所以有人以「秤衣」來叫青衣。又據悉在清代，因島的東北面海域盛產青衣魚，所以青衣島又名為青衣潭。

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青衣自然徑的野餐區不是草地，而是有數張野餐枱櫈供大家休息進餐的地方。這個觀景台是拍攝青馬大橋的一個好地方，相對比較少大樹遮擋，繼續前往更佳位置拍攝青馬大橋。行不久，來到了十字路口，靠右行便來到了一處可觀看青馬大橋，而少一點遮擋的地方，但此處也不是最佳位置。繼續沿主徑向前行，大約十五分鐘來到了一條樓梯底，旁邊有一條隱秘山徑可通往青衣公路旁的引水道，並可近距離觀看到青馬大橋。這段山徑草叢比較茂密，不是漁農處山徑，前段有一點斜，只要一直向前落山，穿過鐵絲網沿引水道往左行，便可來到拍攝青馬大橋的最佳位置。秘位引水道有欄杆，是安全的，不要跨出去便可。

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在這兒大家可以慢慢欣賞青馬大橋，青馬大橋左旁是香港聯合船塢。欣賞過後，原路折返回主徑，向右行繼續上山。又來到了另一個大涼亭，此時靠左行開始落山，途中會看到另一條標高柱，地圖上沒有標示名稱。繼續向前落山，右手邊可看到牙鷹洲油庫，沿途有不少休息位，非常適合老人家晨運。只要沿山徑一直往下走，大約15分鐘來到了石屎平路，再行多數分鐘，便來到了南面的出口。於出口處有金屬牌坊，寫着「青衣自然徑」。旅程就此完結，下山後可以往左走，前面是青華苑，旁邊有巴士站到各處，大家可選擇合適的巴士離開。

還有腳力的，不妨繼續行程，前往【第八十三步︰三支香】欣賞昂船洲大橋，只有3.5公里，徒步大約2小時。

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【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】