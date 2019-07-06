【元朗行山路線】朗屏路登丫髻山睇日落　盡覽天水圍元朗漁塘景色

丫髻山，又名髻山，標高僅121米，昔日為元朗以北沖積地之小島，後來淺灘沉積成濕地，丫髻山成為平原上的一座小山崗。 丫髻山以東為近日赫赫有名的橫洲，以南為元朗。橫洲之名，昔日極有可能指丫髻山。雖然山不高，然而周遭多為平原，東接雞公嶺，南抵紅水山及九逕山，西至圓頭山，北延中國深圳梧桐山，是故視野極廣，元朗市中心、天水圍、屯門北及后海灣濕地，盡收眼底；近年廣為龍友所熱捧，令人五味雜陳。 丫髻山亦為風水之地，山崗上有名穴，包括鄧氏一世祖鄧漢黻之「玉女拜堂」穴及四世祖鄧符協的「仙人大座」穴。

路線︰朗屏路59號→丫髻山→橫洲

受北風影響，中國產之懸浮粒子乘風而來，香港廣泛受影響，能見度相當差；無所事事，見天有紅霞，決定走一趟這座雞肋山崗。於朗屏路59號，即朗屏邨對面之寮屋旁石屎徑出發，登梯級及見有一簡陋涼亭名「風雨亭」，四周為晨運樂園。

穿亭後見開揚，右方梯形山崗即丫髻山所在，其更右方有長形矮崗，高52米，曰豬黃嶺，其側為元朗工業村所在。走過次等測量墩，地勢漸降，走過田邊，再次登山。路況多為黃沙碎石，於初學者言，慢步即可應付。

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見天色漸暗，夕陽顯露，即急腳前行，已見頂峰於前。右方平坦彎谷有大量墓穴，蔓延全山。日落圓頭山，天色尚算湛藍，略見橙紅，總算不枉此行。至天盡頭，於山頭攝者皆盡落山，遽多拍幾張元朗夜色便徐徐落山。

回走至山坳，向橫洲方向的一條馬路走，初段全為墳地，夜間獨行未見不安，後抵車場，有大貨櫃車夜駕，行人必須小心；後近福喜街處有車場看門狗數隻圍攻，慢行表示路過，仍不幸遭咬傷左腳，至車場主人抵步，方停止。

車場主人指向我掛在背囊上的哨子、笛、水管和雨罩，謂打扮不似行山，心想倒是太多打扮不似行山的人行山，令他對行山裝扮有錯誤的認知。後來問及有否被咬，我輕描淡寫答曰有，他立即沉默下來。抵福喜街，遽踏單車前往博愛醫院治療，短短一個多鐘頭之行，倒變得波折騰騰的晚上。

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