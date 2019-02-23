【西貢行山路線】將軍澳坑口站出發　鴨仔鷓鴣尖風葵坳四山連走

市區或新市鎮邊陲除了郊野公園外，不乏引人入勝的行山路線。是次為大家介紹一條由將軍澳坑口起步，至西貢蠔涌散隊的進階路線。 文：戴緻賢 Johnny

鴨仔、鷓鴣、尖風、葵坳山 – 群山庇蔭將軍澳

將軍澳從前為一個三面環山的內灣，四、五十年代起，這海灣開始展開了各式各樣的工業，如拆船、鋼鐵加工等，印證了香港經濟起飛百業興旺的黃金歲月。

本路線於坑口港鐵站出發，穿過明德邨、富寧花園、坑口村，橫過影業路，登山路口就在保良局甲子何玉清中學對面。一上山不久，便有一個食環署管理的洗手間。沿路上均見到晨運人士搭建的構築物作休息之用。不消一會，便登上本線第一峰──鴨仔山121米之巔。山頂有一個觀景台，可近觀西貢牛尾海一帶海岸景色。

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因為鴨仔山、鷓鴣山一帶山麓並非郊野公園範圍，由民政事務署及區議會管理的行山路徑或有些分別，但如遇路口都有路牌指示，不太擔心迷路問題。離開鴨仔山，經過魷魚灣村後山，就踏進登上鷓鴣山之途。此段路不太難行，只是多梯級，略索氣。但約半小時，即可抵達432米之巔峰，為本路線最高點。鷓鴣山山頂向東景觀開揚，能飽覽西貢牛尾海諸島星羅棋佈的怡人風景，甚至遠至萬宜水庫、蚺蛇尖等地標盡收眼底。鷓鴣山英文名為Razor Hill，意譯是剃刀山，或許從坑口方向望往鷓鴣山很尖銳，因而英國人有這樣的命名。

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在鷓鴣山山頂稍事休息後，落山路是通往壁屋碧翠路方向，此路段比剛才上山為短，不消15分鐘便到達車路，與「民居」接觸。壁屋有超級市場可作糧水補給，亦因此處有巴士往市區／將軍澳，如不欲繼續行程，可選擇乘巴士離開。山野間的路線正好就是可讓行友中途離開或加入，長短難易皆宜。

登上尖風山及葵坳山，請用行人天橋橫過清水灣道，沿監獄旁／石屋間的小路登山。先登上尖風山346米之巔峰，由此張望，可回望剛才上過的鷓鴣山，同時眺望白沙灣一帶海岸風貌。此處為英軍二次大戰時設立的醉酒灣防線的末段，所以小心墮進廢棄的戰壕、機槍堡等。葵坳山312米設有地政總署的三角網測站，之後就徐徐進入下山之途。因山竹後有樹木倒下阻礙原本直落蠔涌之路，是次須繞經大藍湖、蠔涌谷等村落，再通往西貢公路乘92號九巴返回彩虹／鑽石山或新巴792M返將軍澳離開。

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【文章轉載自「野外動向 HK Discovery」，原文：【山野間系列】鷓鴣尖風葵坳山】

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