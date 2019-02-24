【海外行山】PCT「其實唔難」但完成率低　精神壓迫永無止境

6月22日 第五十四天 北加州 第2217公里 自從之前一天內徒步六十八公里後，狀態就變得非常差，這是我意想不到的。原本以為，經過一兩天的休息後，我就可以重新出發，但不知道是不是因為體力過度透支，即使我已有足夠的休息，但總是覺得全身酸軟，當我在補給點時，也會充滿惰性，不想出發，不想補給，只想找個地方，滑滑手機就過一天。 文：王維寶／《最慢的速度》作者

體力透支是原因之一，但北加州也有幾個客觀因素，影響着徒步者的狀態。

首先是北加州天氣最近轉熱，當我越過了加州最北面的雪坡後，愈向南走，天氣就愈熱，而且有點像香港和台灣的那種濕熱，體感温度上令我覺得比南加州沙漠更高更難受。

北加州的地勢相對比較平緩，但大部分的主要補給點都在谷地之中，每當我們差不多到達補給點時，就會不斷向下走，在補給之後，就要背着沉重的背包，重新回到之前的高度，雖然難度不算十分大，但總是會令自己有種不想離開補給點的感覺，再加上最近三百多公里路段，太多小型補給點，如渡假村和官方露營區，可以讓我休息的地方所在太多，平均大約兩三天就會經過一個，我又會忍不住停下來上一下網充一下電，吃個大餐，當我心理上已經習慣了這種懶洋洋的狀態，回到步道時，走起來就會加倍辛苦。

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走在PCT上，要挑戰的是自己，除了要克服自己本身的軟弱，維持自己身體的健康外，更重要是保持自我的意志。（作者王維寶提供）

但怎樣也好，最重要的問題還是出自自己本身，我本來就知道，自己是一個比較懶散和被動的人，在經過一個多月以來和隊友一起徒步，到最近離開隊伍變成獨行者，雖然剛開始時非常有衝勁地加速，但熱情過後，遇到困難，卻少了隊友們在身邊的督促和鼓勵，真的會令人動力大減，現在，正是我要正面面對自己缺點的時候。

但怎樣也好，最重要的問題還是出自自己本身。（作者王維寶提供）

由於PCT的坡度不算大，常常聽到有人說「其實不難」、「比某某路線容易」這類的話，但他們沒有想過，為什麼能夠一次過走完全程的成功率，每年大約只有三至四成，一些難度較高的登山路線，反而沒聽過成功率低這回事，難度和成功率不是應該成正比的嗎？

如果把PCT其中一段路拿出來和其他登山路線比較，難度的確較低，但幾千公里的長度本身就是一個極大的難題，不是難在體力上，最重要是精神層面的困難，如何連續上百天地徒步，就算每天走再少的路，上下坡的坡度有多低，那種永無止境的精神壓迫，才是我們最大的敵人。

▼按下圖看看PCT之行沿途風景：

+ 10 + 9 + 8

在出發前，我選擇為截肢者籌款，其中一個目的是令自己有更明確的動機，必需要完成全程，但水能載舟，亦能覆舟，壓力可以是我們的動力，但也可能會壓垮一個人。當我的精神壓力愈來愈重，再加上因為籌款的成績未如理想，令我的心情雪上加霜，甚至令我晚上時有失眠的情況。

走在PCT上，要挑戰的是自己，除了要克服自己本身的軟弱，維持自己身體的健康外，更重要是保持自我的意志，不如意的事常常會發生，事情不可能總是一帆風順，人類的情感也不可能永遠都只向正面而沒有負面，所以學會面對逆境，懂得如何處理負面情緒，謹守自己的初衷，才有機會走到加拿大。

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為避免行程後段有任何突發事件影響進度，令自己有機會無法完成全程，至從開始徒步後，我總是想盡量走快一點，這種壓力，有時候可以成為我的動力來源，但我知道，這次那種體力透支的感覺，是由壓力影響到我的心理狀態，再從精神層面深入至身體狀態所做成，為了改善自己的身心狀態，我決定還是不要放太大壓力在自己身上，之前常強迫自己每天走四十甚至五十公里，但現在我將目標下調回到三十公里左右，其實走多快走多遠不是重點，重點是自己的心要學會放開。

當自己狀態好，有熱情時，可以嘗試更進取地打破自己的習慣，挑戰自己的極限，但狀態差時，也要懂得把利劍收回劍鞘，等待下一個出鞘的時機，我們的內心不可能一直保持着堅韌的狀態，繃得太緊有時候反而會弄巧成拙。

PCT的路線圖，位於美國西岸，由墨西哥邊境至加拿大。（互聯網）

【本文節錄自《最慢的速度》，獲作者王維寶授權轉載。】