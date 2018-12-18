【NBA】火箭裁員棄用周琦　兩季場均1.3分　「感謝球隊培養」

「周天子」遭火箭拋棄！今季表現一般的火箭，決定放棄中國國手周琦，騰出空間作增兵之用。「周天子」兩季以來只在NBA，出場過19場，場均僅1.3分。22歲的他在微博上，表示理解球隊決定，又感謝球隊栽培。

火箭周二（18日）主場102：97擊敗爵士，現時以15勝14負於西岸排第10。為了增強球隊戰力，需要騰出空間，決定裁走近兩季甚少出場的中鋒周琦。

周琦在2016年選秀第43位被火箭選中，上季上陣18場，全數後備上陣，場均1.2分、1.2個籃板，完季對帝王單前4次封阻為其NBA生涯最高。周天子今季大部分時間都於發展聯盟打波，於NBA僅曾一次落場得2分，兩季留下彭均1.3分、1.2個籃板及0.7次封阻的數據。

周琦過去兩季上陣時間不多。（Getty Images）

周琦今季多數時間於發展聯盟打波。（Getty Images）

「休斯頓成長顯而易見」

周琦周二早於微博留下「拼圖，不是這一塊，會是下一塊。夢不變，我在路上」的謎語，當被裁消息公布後，周天子在微博留下長文，對球隊決定表示理解，又感謝火箭的裁培。

周琦於微博講被裁感受。（周琦官方微博）

這名中國國手又說：「兩個賽季不到，大家都看到了，在火箭的日子裏，我確實收穫很多，身體和心理的成長是顯而易見的。我也感謝這種成長，讓我能解在亞運會上發揮作用，和國家隊的小伙伴們一起奪得冠軍。」

周琦仍可選擇留美簽短約，又或者重返CBA。（Getty Images）

周琦未談及去向

周琦指自己「心中所想依然是每一個中國球員不變的籃球夢想」，又指自己是個幸運兒，「畢竟我擁有的榮譽已經遠超我最初的夢想」。不過，周琦未有明言自己去向；若周天子想留美，仍可與NBA球隊簽下不受保證合約，又或者是短期合約，重返CBA亦是選擇之一。