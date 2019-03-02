【NBA】回顧Mr. Big Shot 比立斯豐功偉業　夢幻後衛助活塞封王

遙想公謹當年，小喬初嫁了，雄姿英發。2004年，對NBA球迷來說，是個特別的一年。 文： 馬特洪峰 ／運動視界

當年兩位一方之霸，郵差 Karl Malone、手套 Gary Payton，為求一冠降薪加入湖人，組成首開先例、巨頭會集的F4。配上兩名年度第一隊的OK連線（奧尼爾及高比拜仁），當年湖人聲勢之高，彷彿其他球隊都是陪打的一樣。例行賽湖人跌跌撞撞，傷兵影響下F4到齊沒多少場，有雷聲大雨點小的味道。不過季後賽可不一樣，先打敗擁有姚明、麥基迪的火箭，再靠Fisher致命的0.4秒跳投氣走馬刺，西區冠軍賽擊敗當年MVP Kevin Garnett領軍的木狼（雖然木狼是傷兵滿營）。冠軍賽的對手是：底特律活塞。不騙你，要是當年在冠軍賽前說活塞會封王，除非是活塞迷或反湖人迷，要不然大概會被當成瘋子吧！

在多倫多的日子沒多久，球季結束後旋即被交易回家鄉：丹佛金塊。（GettyImages）

比立斯曾效力球隊（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

當年的活塞，用強大的防守和更好的表現，跌破眾人的眼鏡，只打五場就解決廣被看好的湖人（當然，Malone的受傷也是重大因素）。其中Chauncey Billups，扮演了關鍵角色，最後奪下總決賽MVP。活塞官方宣布，將在這個球季（2016.2017球季）中，把Billups的一號球衣高掛。球衣退休的儀式會是在2016年2月10號，主場面對丹佛金塊比賽中舉行。對來自丹佛的Billups來說，特別選擇他家鄉、同時生涯中曾效力過的球隊，可以說別具意義。如果沒有意外，當年冠軍隊的先發五虎，應該都有機會獲高掛球衣。現在，讓我們回顧一下Chauncey Billups的豐功偉業。

來自丹佛，大二輟學，在1997年選秀會第一輪第三順位被波士頓選中。6呎3吋壯碩身材，讓Billups打控球身材上有很大的優勢。然而，當時正值重建中的波士頓塞爾特人，等不到Billups真正適應職業球賽的強度，季中就被交易到多倫多。在速龍的日子沒多久，球季結束後旋即被交易回家鄉：丹佛金塊。

比立斯經常在關鍵時間得分。（資料圖片）

98-99賽季NBA大罷工，全季只有50場比賽。當年的丹佛是超級大爛隊，97-98那個球季的戰績只有11-71！倒楣的Billups還沒有熟悉狀況，就碰到封館、被交易兩次、丟到聯盟最後的球隊。打得好有鬼！

98-99的丹佛狀況比前一年好，只有五十場比賽的情況下戰績還能比前一年多三勝，打了14-36。當年PG的位置上有Nick Van Exel這位左手怪傑，Billups在丹佛只能改打SG。當年是個SG當道的年代，聯盟在波神 Jordan退休後極力想找接班人，SG盡是些體能怪物。用6-3的身高代打SG，防守上吃虧不少。

活塞在總決賽擊敗高比拜仁領軍的湖人。（資料圖片）

99-00球季，比立斯好不容易熬過前兩個季，卻發生所有運動員都希望避免的受傷。只打13場比賽，就無法出賽；更在明星賽前夕，被球隊交易到溫暖的奧蘭多。在奧蘭多的日子，Billups都在養傷，一場都沒有披上魔術的戰袍。

00-01球季，Billups以自由球員的身分加入木狼。生涯第四個球季，明尼蘇達已經是他第五個落腳的城市。木狼當年是個年輕有前途的球隊，由Kevin Garnett領軍，輔以型男射手Wally Szczerbiak、曾經入選1998美國男籃（因為封館後來沒去打）、以穩定見長的控球Terrell Brandon。在木狼，他逐漸轉型成同時兼打PG、SG的雙能衛。隔年Terrell Brandon受傷後，比立斯接下正選控球後衛的位置。

Mr. Big Shot比立斯助活塞擊敗賽前被看高一線的湖人，成為NBA總冠軍。（資料圖片）

然而，在木狼兩年累積10.9分、4.5助攻，實在很難說是一級的控球。當年聯盟的評價普遍認為他是攻擊第一，傳球第二的偽控球後衛，身手還算堪用但不到頂尖的程度。跟木狼兩年合約結束後，2002年暑假，Billups以自由球員的身分加盟活塞。底特律是他生涯第六個城市，也是揚名立萬的地方。

Billups加入前的活塞，在現任獨行俠教練Rick Carlisle的帶領下，已是一支50勝級的強隊。但當年的PG是球隊最大的弱點，必須用Chucky Atkins和Dana Barros兩位不到六呎的矮腳虎來撐場面。Billups加入後，配上在籃球之神身邊打過一年球的年輕射手Rip Hamilton，嶄新的後場讓球隊更上層樓。

比立斯在活塞極為風光。（資料圖片）

02-03年，Billups奠定了在聯盟中的位置。他依然維持很強的攻擊能量，但當年只有場均3.9次助攻，比很多得分後衛都少。但他擔任主控的活塞，突破去年的關卡，一路殺到東岸決賽，才慘遭籃網剃光頭。在Rick Carlisle的體系中，Billups提升自己對系統戰的熟稔，搭配上在活塞穩定的出場時間、搭檔、環境，讓Billups成長不少。

03-04，真正屬於Mr. Big Shot的時刻來了。新教練Larry Brown同樣倚重Billups帶隊的能力，放心的將球隊關鍵的出手交到他手上。他的助攻提升到當時生涯新高的5.7次，平均得分也來到當時新高16.9分。在自己攻擊與串連隊友之間，拿捏得更好。季中活塞得到Rasheed Wallace後，整個球隊的能力提升到另一個層次。季後賽我們看到Billups在對籃網時候的追平三分、對溜馬時的關鍵罰球。最後，擋在面前的是高不可攀的湖人。

湖人正選控球後衛Gary Payton是6-4的大型後衛，防守為他的註冊商標。然而，腳步不若當年敏捷的手套，碰到正值當打之年的Billups，在該個系列賽可說是慘不忍睹。Billups用超過50%的命中率，每場平均21分，遠超過常規賽、季後賽其他輪的表現，帶領球隊打敗湖人，讓專家們一致倒地。當年的活塞，以強悍的防守為標記。防守上的中樞靈魂，自然是多次奪下最佳防守球員的Ben Wallace。但在進攻上，雖然得分不是最高，Billups是活塞的心臟。從Rick Carlisle開始到Larry Brown，乃至過世的已Flip Sanuders，活塞在場上的攻擊都是以慢節奏、半場落位的陣地戰來開啟。後場的搭檔Rip持球能力普通，場上的決定都圍繞著Billups。

奪冠之後的活塞，隔年衝擊連霸，卻在Robert Horry的致命一擊下，只能徒呼負負。總冠軍賽第七戰，在聖安東尼奧，Billups三分出手卻遭到Bowen致命封蓋，活塞只能在七場打完後俯首稱臣。接下來幾年，活塞雖能持續打入東岸決賽，但已經沒有辦法再次踏入冠軍賽的殿堂。

Billups加入後，配上在籃球之神身邊打過一年球的年輕射手Rip Hamilton，嶄新的後場讓球隊更上層樓。（GettyImages）

08-09年季初，那個讓活塞球迷、戰神Allen Iverson都扼腕，最後雙輸的交易活塞金塊雙方交易。當年球季僅僅打了兩場比賽，活塞把當家主控外加一些配菜送出去，換回戰神。再次回到故鄉丹佛的Billups，這次輔佐少主Carmelo Anthony。在缺少季前賽的配合下，卻有辦法克服一連串傷兵的困擾，最後打到西區冠軍賽輸給當年冠軍湖人。

09-10年是Billups生涯最後的高峰，那年他33歲。得分是生涯最高、同時也是最後一次入選明星賽，最後一次完整、健康的在同一隊出賽。第一輪被猶他爵士淘汰後，Billups到伊斯坦堡，加入美國隊，設法奪回失去三屆的世界錦標賽冠軍。

總決賽第七戰，在聖安東尼奧，Billups三分出手卻遭到Bowen致命封阻，活塞只能在七場打完後俯首稱臣。（GettyImages）

Billups一直被視為非常適合打國際賽的控球。優異的射程及投射能力，遠近馳名的大心臟，足夠的身高、體型，堪用的防守，卻因故一直到生涯的末期才加入國家隊。這支美國隊非常的年輕，北京奧運的主力幾乎都沒參加。以Kevin Durant掛頭牌的美國隊，正選中鋒是6-10的大前鋒Lamar Odom。Billups在防守上已經是球隊的負債，疲憊的雙腳已經無法穿過層層的掩護。進攻上有些作用，畢竟那年其他的控球，是還沒那麼神的Stephen Curry，沒拿到MVP的Derrick Rose，爆走中的Westbrook。

整個盃賽基本上是給Kevin Durant玩，強如鬼神一般。Billups就在後面提供支援，雖然命中率不理想只有39%，三分球只有32%，但還是得到美國隊陣中總得分第二。九場比賽下來只失誤九次，貢獻老將的價值。最後美國隊擊敗地主土耳其，拿回睽違已久的世界冠軍。

回到NBA賽場上，10-11年季中，Billups跟著Carmelo一起來到Big Apple紐約人。紐約人打入季後賽，不過第一輪就被波士頓剃了個光頭。季後賽第一場受傷後，只能眼睜睜的看著球隊被淘汰。

11-12，NBA的另一個封館球季。Billups球季還沒開打，紐約人為了清出空間，就使用特赦條款揮棄了Billups。快艇在競標中得到Billups，預期和新加入球隊的CP3組成強大後場。那年他以先發SG上陣，在球隊第22場碰到魔術的比賽中，左腳踝阿基里斯腱撕裂，整季報銷。個人一度認為Billups會就此退休，畢竟他已經高齡35。

12-13，經過漫長的復健後，12年11月，對木狼的比賽Billups復出球場。整季打打停停的，僅僅出賽22場。趕在季後賽前復出，第一輪全部正選上陣，打完六場後卻只交出6分1助攻，命中率30%。先盛後衰的快艇，贏前面兩場後連輸四場，首輪止步。

季後賽第一場受傷後，只能眼睜睜的看著球隊被淘汰。（GettyImages）

接下來就是他生涯的最後一季。他和活塞簽下兩年合約。雖然健康的開季，但是打完前七場後再度進入傷兵名單。12月短暫復出，斷斷續續打到隔年的2月7號，再度宣告整季報銷。

2014年季初活塞不執行他第二年合約，成為自由身的Billups原本力圖復出，但已經接近38高齡的他，最後還是不敵歲月的摧殘，在2014年9月宣布退休，結束17年的NBA生涯。

在2014年9月宣布退休，結束17年的NBA生涯。（GettyImages）

生涯平均15.2分、5.4助攻，不管是累積數據還是平均數據，都沒有太驚人的部分。最為人稱道的，是NBA生涯排名第六，高達89.4%的精準罰球。然而在活塞的隊史上，Billups擁有一席之地。三分線出手還有命中數隊史第二，僅次於Joe Dumars。助攻數隊史第四，Wins hares隊史第五。上古時代的Dave Bing（我也不認識他）不算的話，Billups可以說是活塞隊史上僅次於刺客Isiah Thomas的第二PG。

攻擊方面，Billups處理球冷靜、籃子準，具備良好半場系統戰的決策能力。速度並不快，但靠運球、壯碩的身材，在面對一般的控球都可佔到上風。檔切上不是頂尖，有盤球過多的情形。生涯從來就不是類似John Stockson的精準射手，投籃選擇上一直是問題。有時太想依靠身材，賴犯規的打法降低命中率。開放進攻不是強項，最擅長是到低位欺負小號的對手。Billups不具備強大的爆發力，無法飛天遁地，因此在切入上多用變速、變向。生涯前期一直有獨善其身的評語，直到活塞後才真正建立他攻擊型控球的地位。

防守上Billups受限於速度，不是一個頂尖的個人防守者。不夠快的移動能力，讓活塞在面對快速後衛時，有時候會選擇Rip Hamilton來面對。Billups是個聰明的防守者，單防能力還可以，站位選擇上相當好。活塞在全盛時期，各個位置單防和補防能力都在水準上，成功的隱藏他防守上不夠快的弱點。打到二號身高偏矮，但是憑著壯碩的身材，在低位並不吃虧。

整體的打法很像射程更遠，進攻略差，防守遜色不少的Gary Payton。個人成就方面，入選過五次明星賽，一次季後賽MVP。兩次NBA防守第二隊，一次NBA第二隊，兩次NBA第三隊。Billups得分不頂尖，沒有一年超過20分；助攻不特別多，沒有一年超過10次；生涯中最大的亮點，就是03/04那個冠軍賽MVP，還有直逼90%，排名NBA生涯第五的罰球命中率。除了罰球外，他沒有一樣技術特別突出，但攻守均衡，又在關鍵時刻屢屢建功的Billups，是許多教練夢寐以求的控球後衛。

比立斯早前參加BIG3籃球賽。（資料圖片）

我想，有朝一日應會看到Billups以教練的身分在場邊出現，畢竟頭腦冷靜的控球是NBA教練的大本營。身為一個活塞球迷，在比賽的最後關頭，我總是會想念那個頂著大光頭，罰球有點平可是超準，老是一副老神在在的男人。

謝謝你曾經給球迷帶來的一切，你的球衣毫無疑問的應該載入史冊。Thank you, Mr. Big Shot.

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：十年來最強大學生？準狀元Zion Williamson】