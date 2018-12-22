【足球】摩連奴重掌皇馬？　隊長沙治奧拉莫斯：要尊重蘇拿利

曼聯宣布領隊摩連奴（Jose Mourinho）離職後，外界對其下一站目的地十分關心，當中又以舊會皇家馬德里呼聲較高。不過，皇馬隊長沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）表示，摩連奴已經離開球隊多時，大家應該尊重現任主帥蘇拿利（Santiago Solari）。

皇家馬德里大軍目前身在阿聯酋出戰世冠盃，今日（12月22日）將與東道主艾阿恩會師決賽，力爭球會史上第四個世冠盃冠軍。中堅沙治奧拉莫斯賽前出席記者會，表示希望領軍達成此項前無古人的歷史性成就；不過，相比起這場比賽，更多焦點落在摩連奴回巢的傳聞之上。

蘇拿利臨危受命擔任皇馬主帥。（路透社）

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盧柏迪古被炒後，多間媒體已先後傳出當時仍是曼聯領隊的摩連奴將會重返皇馬掌帥；摩連奴日前離開曼聯，他即將再度入主班拿貝的傳聞再次炒熱。拉莫斯只表示：「我沒有資格說想由誰做教練──隊長沒有這種權力去做決定。」

與此同時，他認為外界應該更尊重現任主帥蘇拿利，「摩連奴已經離開了我們5年，而你現在仍然在談論他──（摩連奴不在時）己隊已經贏盡了一切！現在領軍的是蘇拿利，我們必須尊重他。」

沙治奧拉莫斯認為蘇拿利（左）值得更多尊重。（路透社）

「要靠努力賺得尊重」

談到「尊重」這個重要題目，拉莫斯稱：「在人生裏，你都無法要求別人自動給你尊重；你需要靠自己的努力去賺取尊重──就像課室裏的老師與學生。」

不過，他強調，無論球隊由何人領軍，自己都不會與對方對着幹，「球隊有過各式各樣的教練，我對教練的要求沒有任何不滿。己隊曾有過不同風格的教練，其中有些贏得較多，有些贏得較少；一個又一個循環開始、結束、再開始。無論來到的教練是誰，是哪種風格，我都是第一個走出來，按着其要求去做的。」

沙治奧拉莫斯希望助球隊衛冕世界盃。（路透社）