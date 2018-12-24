【英超】孫興慜大放異彩助熱刺反勝　第7次梅開二度獲普捷天奴讚

熱刺在上周日（12月23日）的英超聯賽中，作客反勝愛華頓，在聯賽榜繼續力逼前兩位的利物浦及曼城，穩守第3。熱刺的韓國前線主力孫興慜，今仗表現十分活躍，個人梅開二度及一個助攻，成為反勝功臣。

熱刺在先落後一球的情況下，由孫興慜及哈利卡尼梅開二度，加上迪利阿里與基斯甸艾歷臣各入一球，以6：2反勝愛華頓，以42分暫列第3，僅2分落後第2的曼城。

孫興慜今仗貢獻兩個入球及一個助攻，另外兩個入球亦間接與他有關，助球隊作客大破愛華頓。（路透社）

熱刺反勝愛華頓圖輯（按圖放大）

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孫興慜今仗表現相當搶鏡，全場5個入球亦與他有關。在上半場首先把握愛華頓門將比克福特與隊友的誤會，在窄角度射入難度甚高的空門。其後，孫興慜的埋門及博得自由球，分別由迪利阿里及哈利卡尼補射得手，助熱刺在上半場反超前主隊。下半場，該名26歲的韓國翼鋒分別射破比克福特的「大細龍門」及助攻哈利卡尼錦上添花，為球隊歷史上第4度在聯賽作客攻入6球。

孫興慜把握愛華頓一次後防失誤，攻入高難度空門，先開紀錄。（路透社）

孫興慜最近狀態大勇，他12月在大小賽事為熱刺7度披甲，上陣487分鐘，已經為球隊貢獻5個入球及3個助攻，協助熱刺7場中取得5勝1和1負的佳績。

孫興慜在今季首度梅開二度，同樣是他效力熱刺以來，第7次單場連中兩元。孫興慜的兩個入球及1個助攻，同樣是他在熱刺的里程碑，因他在熱刺貢獻35個入球及15個助攻，一共50個聯賽入球與他直接有關。

孫興慜（右）在上半場一次施射被比克福特撲出不遠，隊友迪利阿里補中得手，再度為熱刺增添紀錄。（路透社）

英超第19及20輪直播賽程（按圖放大）

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熱刺主帥普捷天奴對孫興慜在內的一眾麾下球員讚譽有嘉，在落後下及時反撲，並對孫興慜的首個入球大呼神奇，「孫興慜面對空門，即使難度甚高，但他亦展露強大的把握力，攻入一球不可思議的入球。孫興慜在國際賽日後，狀態相當不俗，對球隊貢獻良多。今仗除了孫興慜交出優勢表現外，全隊上下亦展露出強大的決心，在落後下依然奮戰，我對球隊表現十分滿意。」

愛華頓2：6熱刺 精華片段