【英超】奧斯爾復任正選　阿仙奴主場3：1力克般尼

英超周六頭場由阿仙奴主場迎戰般尼，「兵工廠」聯賽不敗身上仗被修咸頓打破後，「廠長」艾馬利是役有不少調動，德國中場奧斯爾終在5場之後再任正選。結果，阿仙奴靠奧巴美揚梅開二度及伊禾比的近射，以3：1擊敗般尼，全取3分。

阿仙奴上仗作客修咸頓，爆冷以2：3告負，聯賽16場不敗之身終被打破。今仗在酋長球場迎戰榜尾的般尼，阿仙奴與般尼近8次在聯賽碰頭，錄得7勝1和，往績佔上風。兵工廠希望繼續力逼前列球隊的話，今仗自是不容再失。

阿仙奴主帥艾馬利變陣出擊。傷兵滿營下，蒙利爾（Nacho Monreal）今場串演中堅，伙拍柏柏斯達夫普路斯扼守中路，與小將美蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）正選上陣。傷癒復出的奧斯爾上仗後備入替，5場之後今晚終告正選披甲。

艾馬利面對傷兵滿營的情況，今仗亦稍為變陣，應戰般尼。（路透社）

奧斯爾在今仗復任正選，以一記妙傳為阿仙奴先開紀錄。（路透社）

阿仙奴在開賽僅2分鐘便製造首個攻勢，美蘭尼爾斯接應奧巴美揚的傳送後起腳，被般尼門將祖赫特撲出不遠，奧巴美揚補中亦不果。門前一番混亂，反而給予般尼一次反擊機會。般尼的艾殊利韋斯活特在禁區內單刀攻門，幸阿仙奴門將賓特尼奴出迎，化解危機。

為般尼把守最後一關的祖赫特，在上半場初段撲出美蘭尼爾斯的攻門，但未能助球隊在上半場保清白身。（路透社）

阿仙奴於14分鐘打開缺口。奧斯爾在右路與隊友三角短傳後，切入大位，一球妙絕的左腳直線撕破般尼防線，後上的哥拉辛拿斯快腳傳中，奧巴美揚伺機衝前撞射，死角入網，射入今季第11個聯賽入球。阿仙奴在上半場以6成半的控球率控制戰局，但其他埋門未能攻破祖赫特的十指關，以1球領先進入更衣室。

奧巴美揚禁區內撞射得手，攻入個人今季第11個聯賽入球。（路透社）

易邊後僅2分鐘，阿仙奴把握一次反擊機會將比數拉開。古安杜斯在後場一記長傳，哥拉辛拿斯再度狂奔上前助攻，傳中予拿卡錫迪，再傳給於右路無人看管的奧巴美揚，該名加蓬射手勁射網頂破網，助阿仙奴領先2：0。今仗亦是奧巴美揚今季聯賽中第4次梅開二度。

奧巴美揚在禁區內無人看管，再下一城，將主隊優勢拉開至兩球。（路透社）

反觀般尼是只能以死球攻勢威脅阿仙奴，般尼右路一記自由球高空球傳中，一輪混戰下阿仙奴久久未能解圍，結果皮球輾轉間落在般尼前鋒艾殊利班尼斯（Ashley Barnes）的腳下，近射入網，在63分鐘追成1：2。客軍般尼固然希望乘勢取分而回，故隨後換入禾基斯（Sam Vokes）及馬迪維達（Matej Vydra）兩員鋒將，增強攻力。

般尼以一次死球攻勢，由艾殊利班尼斯（10號）在混戰中射入，追成較接近紀錄。（路透社）

阿仙奴門將賓特尼奴在下半場受不少壓力，幸好亦能一一化解對手攻門，為球隊保住勝果。（路透社）

惟般尼多次埋門未能攻破賓特尼奴的十指關，反被阿仙奴再入一球。奧斯爾在禁區內引來敵衛防守，他被包圍下起腳省中對方球員，皮球落在無人看管的伊禾比腳下，後者近門得手，將紀錄改寫成3：1。阿仙奴賽後以37分暫列第5位；落敗的般尼僅得12分，繼續留在降班區。