【英超】梳爾籲曼聯迷尊重摩連奴成就　馬迪無法解釋翻身表演

曼聯在聖誕節前夕宣布摩連奴離隊，由蘇斯克查暫時掛帥，首戰作客就大炒卡迪夫城5：1，摩帥隨即成為過去。 不過，勞克梳爾認為摩帥在曼聯功不可沒，呼籲球迷不要忘記。 舊帥一去，曼聯時即「魔性大發」，連尼曼查馬迪都未能解釋箇中原因。

曼聯今季首5個月戰績不佳，在聯賽17戰只得26分，刷新了紅魔英超年代最差成績，球會最終與這名葡萄牙籍主帥分道揚鑣。雖然摩帥今季一直背負罵名，但梳爾希望球迷不要忘了摩帥帶隊捧過的獎盃。

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梳爾認為摩連奴功不可沒。（Getty Images）

梳爾希望曼聯球迷尊重摩連奴。（Getty Images）

梳爾：摩帥貢獻良多

「看到球隊突然遭逢巨變，當然不是一件好事，但我們作為球員要尊重球會和領隊的決定」2014年「成魔」的梳爾說。「別人或許很快就會忘了摩連奴為曼聯做的一切，他帶隊贏得3個獎盃及更多更多。」摩帥在紅魔兩季半，曾奪得社區盾、聯賽盃及歐霸盃。

23歲的梳爾又希望球迷可以尊重摩連奴：「其中一個獎盃（歐霸盃）是我們從未贏過的，他在一季內為我們帶來3個獎盃，所以外界應該尊重他，記住他為球隊及球迷贏得的獎盃。」

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蘇斯克查上任首戰即大勝一場。（Getty Images）

未想過與普捷天奴重逢

有傳現任熱刺領隊普捷天奴，為曼聯心儀對象，希望他可以過檔接任主帥一職。梳爾在修咸頓時與普帥合作無間，但未有想像二人重逢的畫面：「夏天將發生什麼，我不太關心。現時最重要的是我們的聯賽排名，全隊專注做好蘇斯克查的要求，讓他可以盡情發揮。」

5：1大炒卡迪夫城，是紅魔在費格遜年代後首次在英超單場攻入5球，摩帥紅魔生涯最後5個月球隊舉步維艱，但蘇斯克查一上場就即時大翻身，表現之好令到防中馬迪難以解釋。

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曼聯眾將在新帥領軍下，踢得十分輕鬆。（Getty Images）

馬迪指戰績不振，將帥都需要付上責任。（Getty Images）

馬迪：戰績問題將帥均有錯

「我不知道原因，這個問題任何人都不會有答案，我們可以肯定的是會繼續去盡力戰鬥。」於車路士及曼聯都與摩帥共事過的馬迪說。

曼聯現時遠遠落後前四球隊，摩連奴最終付出代價，但馬迪認為不能要摩帥一人背上一切責任：「我們都知道（戰績不佳）不只是領隊的錯，但這就是足球，我們一定要繼續為球會而戰。在利物浦賽（曼聯輸1：3）後，我已經說過了，我們都要為表現負責，一起盡力爭取勝利。」曼聯在拆禮物日（26日周三）回到主場對哈德斯菲。