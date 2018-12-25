【土超】羅賓奴事隔兩季重返歐洲　官非纏身仍演出身價

巴西前鋒羅賓奴在初出道時，不少人看好他成為巴西新一代的球星。羅賓奴在2015年7月加盟廣州恒大後，再重返巴西聯賽，而他的名字亦隨之在大眾的眼光中慢慢淡出。 羅賓奴在去年（2017年）捲入涉嫌強姦風波，雖然有官非在身，但無阻他重返歐洲聯賽，在今年年初加盟土耳其的施華斯堡（Sivasspor），並在近兩仗均梅開二度。

在巴西球會山度士出道的羅賓奴，當年亦令不少球迷寄予厚望。羅賓奴當年曾效力皇家馬德里﹑曼城及AC米蘭，但亦未能踢出水準。他在2015年離開AC米蘭後，他轉戰中超加盟廣州恒大，其後重返巴西聯賽，改投明尼路。羅賓奴在今年年初，以自由身加盟土超的施華斯堡，事隔兩年多重踏歐洲聯賽。

羅賓奴當年在皇馬穿起10號球衣，在陣中亦舉足輕重。（Getty Images）

羅賓奴在山度士出道，其後兩度借用重返母會。（Getty Images）

羅賓奴在去年年底時，卻惹上官非，被揭發他在2013年涉嫌強姦，米蘭法院更判羅賓奴與另一肇事男子入獄9年。不過，羅賓奴透過律師否認控罪，並提出上訴，在一切過程未完結前，他無須執行刑期。

羅賓奴今仗在上半場攻入兩球，本季第4次梅開二度。（Twitter截圖）

現年34歲的羅賓奴雖有官非纏身，但無阻他繼續足球事業，在今年年初起轉戰土超，成為球隊的必然正選，在今季聯賽僅一場因停賽而未有上陣，其餘賽事悉數戰畢90分鐘。在上輪土超聯賽中，正選披甲作客戰班霸加拉塔沙雷，在上半場梅開二度，一度與主隊打成平手，可惜下半場被加拉塔沙雷再兩度破門，結果以2：4不敵加拉塔沙雷。

羅賓奴曾短暫效力廣州恒大，僅效力半季便離隊。（視覺中國）

羅賓奴其餘曾效力的隊伍（按圖放大）

羅賓奴在今仗兩次中路接應隊友的傳送，兩度射破加拉塔沙雷的大門，本季一共攻入8球，是施華斯堡今季至今入球最多的球員。羅賓奴今仗已是他今季第4次梅開二度，另外同樣連續兩場攻入兩球，協助施華斯堡以6勝6和5負，24分暫時列土超第9位。