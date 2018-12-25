【英超】米希達利恩受傷缺陣6周　後防傷兵多考驗艾馬利功力

傷兵滿營的阿仙奴再添一名「十字軍」，兵工廠中場大將米希達利恩在聯賽盃8強一仗中，戰畢上半場因傷退下火線。阿仙奴官方確定該名阿美利亞球員的右腳腳掌蹠骨骨折，預料須休息6星期。

阿仙奴中場米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）在上周中的聯賽盃8強中，對熱刺一仗僅上陣半場，便因傷退下火線，在上輪英超亦缺陣。阿仙奴透過官方網站，公布一眾傷兵的最新狀況，米希達利恩的右腳腳掌蹠骨骨折，預計休息6星期，才可重披戰衣。

米希達利恩的右腳腳掌蹠骨骨折，預計休息6星期。（Getty Images）

米希達利恩在今季聯賽中上陣14場，為阿仙奴貢獻4個入球，在最近對修咸頓一仗更梅開二度，但卻未能阻止球隊聯賽的連勝紀錄中斷。米希達利恩需要養傷一段時間，幸好前場暫時只有韋碧克「長唞」，相信對艾馬利的影響不大。

米希達利恩在對修咸頓一仗中，今季首度梅開二度，但卻未能阻止球隊聯賽的連勝紀錄中斷。（Getty Images）

阿仙奴的後場才是傷兵的「重災區」，洛賀丁（Rob Holding）﹑比利連（Hector Bellerin）﹑梅斯達菲（Shkodran Mustafi）及希臘小將馬夫洛柏路斯（Dinos Mavropanos）皆因傷缺陣，在上輪戰般尼的一仗中，另一後防球員蒙利爾（Nacho Monreal）亦受輕傷被迫退下火線，幸好傷勢並不嚴重。不過，除了洛賀丁外，其他球員亦預計在1月左右復操。

阿仙奴傷兵名單（按圖放大）

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話雖如此，遠水不能救近火，阿仙奴將在周三（12月26日）晚作客鬥白禮頓，艾馬利依然要面對嚴峻的傷兵問題。後防線的選擇不多，只剩柏柏斯達夫普路斯及傷癒不久的哥斯尼。不過，中前場的奧斯爾﹑奧巴美揚及拿卡錫迪狀態亦甚勇，加上迎戰聯賽中游的白禮頓，傷兵的問題或許不成大問題。

艾馬利面對傷兵滿營的後防線，排陣將會是對他的一大挑戰。 （Getty Images）

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