【蘇超】些路迪簽15歲神童　可代表英格蘭、蘇格蘭或科特迪瓦

蘇格蘭老牌球會些路迪化身「聖誕老人」，向年僅15歲的迪比利送上一份絕佳的「聖誕禮物」。些路迪在昨晚（12月24日）官方網站上公布，隊中的青年軍球員迪比利簽下首份職業球員合約。

司職翼鋒的迪比利（Karamoko Dembele），從10歲起加盟些路迪青年軍，他的潛力早被球會教練發現。迪比利在兩年前以僅13歲之齡。神童曾越級挑戰20歲以下球賽，以後備身份在蘇格蘭青年聯賽中亮相，成一時佳話。他足球生涯比同齡小朋友發展得更快及更順利，年僅15歲便簽下人生首份職業球員合約，正式開展他的足球事業，合約至2021年。

年僅15歲的迪比利將穿起77號球衣。（Twitter截圖）

球壇較著名迪比利（按圖放大）

+ 3 + 2

些路迪與迪比利簽下一紙合約，使迪比利踏出成為職業球員的第一步。迪比利在些路迪官網中，感謝家人的支持及球隊的栽培，「在些路迪開展職業生涯，對我別具意義。我要感謝球隊中的所有成員，教育的教導和訓練，還有家人的扶持，使我繼續向目標努力。些路迪不少球員也是由青年軍提升至一隊，這是個相當大的推動力，因為只要繼續努力，便有機會成為一隊的成員之一。」

迪比利獲得職業球員合約後，下一步當然希望有機會在一隊中亮相，他將盡自己最大努力，及早實現該目標，「我的目標是可以為一隊披甲，我將在預備組賽事中，傾盡全力證明自己的實力，贏得教練的信任，有朝一日成為球隊的主力。」他的胞弟Hassan於些路迪9歲或以下青年軍，未來或有機會兩兄弟同場作賽。

🎙️ "I feel happy and I’m ready to try and get in the first-team as soon as possible." @CelticTV exclusive: Karamoko Dembele speaking after signing his first full-time professional contract with the club. 🍀 #KaramokoSigns pic.twitter.com/VS0ZgZT2V2 — Celtic Football Club (@CelticFC) December 24, 2018

迪比利曾分別為英格蘭U15及蘇格蘭U16披甲的迪比利，亦可以選擇代表科特迪瓦出戰。迪比利的哥哥Siriki在小時候教他踢足球，使他對這項運動生興趣。如今迪比利的哥哥同樣成為職業球員，於英甲球隊彼德堡效力，「哥哥在我的足球生涯中擔當相當重要的角色，他使我對足球感興趣，而且經常扶持我。即使我遇到不如意的時候，他亦會在旁安慰我。」