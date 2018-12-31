【港超聯】台灣男孩來港逐職業足球夢　王睿：盡快學會廣東話

「台灣排名上升不是因為一個教練，而是整體技術提升了。」郭嘉諾如是說，他執教的佳聯元朗剛剛簽入了台灣亞援中堅王睿。 王睿，25歲的中華台北代表隊成員， 成為港超聯時代第一個台灣球員、也是繼陳柏良和周子軒後，近5年首位登陸香港頂級聯賽的台將。即將踏入2019年，台灣男孩如願踏上職業足球路，但他深明，一切只是開始。

佳聯元朗宣布王睿加盟後翌日，球隊如常在元朗大球場操練，王睿參與隊內對抗賽，1.81米的身材不比陣中外援輸蝕，即使不諳廣東話，他仍堅持以國語及英語提場。雖然王睿從未接觸過職業足球，但短短的訓練課中亦展示出不俗的對抗性及頂上功夫，郭嘉諾說起這名新加盟的亞援，亦不住稱讚：「我在東亞錦標賽（外圍賽）時已跟他接洽，因為他在亞運表現很突出，而且左右腳皆擅用，也有制空能力，我們本地的年輕中堅沒有這樣的技術。」

郭嘉諾認為中華台北代表隊排名的提升，源於當地球員技術的進步。（高詩琦攝）

東亞錦標賽期間斟介 郭嘉諾：台灣球員只欠一個機會

郭Sir坦言，這位台灣兵雖是新加盟、也沒有職業足球經驗，但已能立刻做到操練的要求：「他雖是業餘出身，但在台灣一天至少練一、兩課，我覺得論技術，他跟井川祐輔（東方龍獅中堅、前川崎前鋒球員）差不多。」他續指，台灣年輕球員長年受日本方式培訓，技術細膩、視野廣闊，「台灣排名上升不是因為一個教練，而是整體技術提升了。台灣球員只是欠一個機會，薪水也是香港球會可負擔，當作給予台灣球員一個出路。」

操練過後，王睿應邀受訪，他回憶上月東亞錦標賽期間，突然獲港隊助教的郭嘉諾邀請來港，「我很驚訝，找我？讓我很多問號。球隊（中華台北）當中，我不是特別突出，謝謝郭教練欣賞我在亞運和東亞錦標賽的表現。」機會在前，他卻有點猶豫，有點害怕，儘管台灣沒有職業足球，但王睿2018年大部份時間都效力台電足球隊，每天訓練之後，就去接受台灣電力公司的技術訓練，完成課程後就可投入工作，半足半職的生活算是穩定；曾經，他對於足球的最終目標是踢入代表隊，「但好不容易達到時，就想再挑戰更高層次。」

王睿獲郭嘉諾賞識，但亦曾猶豫應否來港。（高詩琦攝）

獲邀來港曾猶疑 陳柏良提點：想那麼多幹嘛

郭嘉諾提出了邀請，王睿猶豫了，「我的第一個反應是先去問（陳）柏良，『你在香港踢，覺得怎樣』他就回我一句：『想那麼多幹嘛，去踢就對啦！』」一直笑容滿滿的王睿一邊「哈哈哈」，一邊說：「因為他覺得，既然你的夢想是旅外，機會都在面前了，還想那麼多幹嘛？就直接先做，有問題再慢慢改善，或許會有更好的機會等着你。」陳柏良作為台灣近代第一位旅外球員，也是來港效力過天水圍飛馬後，再轉而登陸中超，而留港期間同樣居於元朗，這位隊長的意見無疑令王睿鼓起了勇氣。

陳柏良（右）2011年來港效力天水圍飛馬，交出亮麗表現，這位中華台北隊長其後轉戰中國聯賽，即使在中超亦是常規正選。（圖片來源：香港足總）

儘管未曾接觸過職業足球，但台灣的青訓水平絕對不低，王睿說起自己能使左右腳、頭槌亦不差，全因國中（即香港的初中）時遇上一位好教練──黃鈺龍，「他很認真去訓練左右腳要平衡，一開始我們都不懂，很討厭教練，因為他很嚴格，會罵人那種，長大後才明白左右腳平衡的重要性。那時候的訓練很死板，就是放一個標誌筒（雪糕筒），不斷做右腳外切、左腳外切，然後基本的傳球、挑球都有。」他自小已熱愛足球，訓練兩、三小時後，仍會繼續在球場外踢球。

郭嘉諾認為，王睿擅用左右腳，頂上功夫亦不俗，香港本地中堅則少有如此全面的球員。（高詩琦攝）

自信能對抗外援 「不怕跟別人衝撞」

首次踏足職業球壇，佳聯元朗讓王睿感覺新鮮：「氣氛很好，感覺大家都很開心，讓訓練時大家就會拿出態度……就環境而言，台灣只有某幾隊有這樣的感覺。」港超聯與台甲（台灣企業甲級足球聯賽）最大的分別，除了全職環境，更有大批無論身體質素或技術都優於本地球員的外援，要與盧卡斯、伊高沙托尼、洛迪古斯等外援對抗，王睿又有什麼想法？「我覺得外援不可怕，可怕的是我們還沒比賽就怕了，那就踢不了球了。外援強歸強，但又不是十一個都是外援。」王睿對於自己的對抗性較有自信，「我覺得我可以不怕去跟別人去衝撞，不管他們是多壯，只要到比賽，我會勇於去跟別人做身體接觸，讓他們怕我。」

元朗雖然起用大批年輕球員，但在郭嘉諾領導下，踢出連場讓人驚喜的表現，加上陣中外援如慕沙、基爾頓等發揮出色，前線土炮陳廣豪、陳柏衡、陳曉鋒等表現搶眼，王睿亦希望盡快融入球隊，除了要跟上港超聯的節奏，亦希望跟隊友有更好的溝通，目前主要以國語與隊友溝通的他說：「我希望盡快學會廣東話，讓隊友不用太煩惱要怎麼跟我講。」

王睿的身型較許多本地球員高大，他有信心即使面對外援，亦可對抗。（高詩琦攝）

王睿來港後，要花時間適應新環境，獲得的生活、居住條件暫時不一定比台灣好，但至少能全心享受足球事業，他的目標十分明確：「希望在港超聯餘下半季，會有多次穩定的出場機會，因為我覺得只透過訓練沒辦法進步，有些問題必需透過比賽感受、或是透過別人去說，才能做改變。」心態決定境界，誰說業餘運動員一定比不起職業？或許，他們只是在靜候一個表現自己的機會。1月13日，王睿有望迎來在港超聯的處子戰，在旺角大球場作客香港飛馬，就讓我們拭目以待。