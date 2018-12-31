【港超聯】大埔飛馬互換球員　李志堅：是雙贏局面

2018年最後一天，各支港超球會增兵工作都如火如荼，和富大埔及香港飛馬今日（31日）宣布互換球員，利馬及大衛拉菲爾將互換東家。

香港飛馬的巴西中場利馬，已轉會至和富大埔，最快可在1月13日主場對凱景的聯賽上陣；而原屬大埔、同樣來自巴西的中場大衛拉菲爾，則轉投香港飛馬，日前已投入操練。大埔及飛馬目前在同得13分下，分別位列港超聯賽榜第5及第6位，雖然位列中游，但其實與榜首的富力R&F僅相差3分，兩軍下半季肯定繼續以爭標為目標。

利馬穿起和富大埔的10號球衣。（圖片由和富大埔提供）

巴甲甘美奧出身的利馬現年29歲，他早於2012年已曾來港投效南華，同年曾離隊，2013年5月再次回歸香港，至2014年時任南華足主羅傑承離任，他與其餘巴西外援亦一同離開香港，直至2015年8月再次返港，加盟香港飛馬。至於大衛拉菲爾則由2016年開始效力和富大埔，能出任翼鋒、中場及後衛。

大衛拉菲爾已投入香港飛馬的操練。（相片由香港飛馬提供）

對於今次交換球員，和富大埔主帥李志堅認為可達至雙贏局面：「教練團徵詢了大衛的意願，考慮到今季他在球隊因陣式變動而令上陣機會減少。至於利馬正好是我們目前陣中欠缺的進攻中場球員，他的傳球與控制比賽節奏能力，可望能為中前場帶來更多戰術調動變化，以應付本地賽事與亞協盃等多條戰線。」