【英超】雲尼亞里戰阿仙奴未嘗一勝　兵工廠防線不整有隱憂

雲尼亞里去年11月接過富咸帥印，首要任務當然是助球隊離開降班區域。「雲爺爺」在英超打滾多年，執教車路士及李斯特城，但從未曾於聯賽領軍擊敗阿仙奴，今仗面對傷兵滿營的阿仙奴，能否在兵工廠主場「偷雞」而回？

意大利名帥雲尼亞里（Claudio Ranieri）自2000年首度登陸英超執教車路士，及後帶領李斯特城歷史性奇蹟封王，在過去兩支球隊出戰超過200仗聯賽，但卻從未擊敗阿仙奴。

雲尼亞里的麾下球隊與兵工廠在聯賽中曾交手10次，但「雲爺爺」的球隊只能錄得4和6負的劣績。即使在李斯特城奪冠的一季中，阿仙奴仍是當季唯一一隊兩循環皆能擊敗李斯特城的球隊。

阿仙奴VS富咸（晚上11︰00） Now 621台直播

雲尼亞里曾三度執教英超球會，在2000年曾任教車路士主帥。（Getty Images）

雲尼亞里在2015/16球季率領李斯特城奇蹟奪冠，但在該季雲尼亞里亦未能擊敗阿仙奴。（Getty Images）

不過，今仗在酋長球場主場出擊的阿仙奴，近況一般，在近3仗聯賽錄得1勝1和1負，而艾馬利的排陣亦被受質疑，尤其是對白禮頓一仗中，派出三防中陣容及下半場早段換走拿卡鍚迪，結果只能賽和對手。阿仙奴最近傷兵問題未有改善，梅斯達菲再度加入十字軍名單，高斯尼未有十足狀態，兵工廠的防線確實存有隱憂。至於德國中場奧斯爾仍被指膝部有傷，需通過賽前檢查時才知能否復出。

高斯尼久休復出，狀態成疑，但阿仙奴遇上傷兵潮亦須披甲上陣。（路透社）

阿仙奴主要傷兵情況（按圖放大）

+ 3 + 2

作客的富咸在「聖誕快車」的3仗中，亦能保持不敗得1勝2和，搶得寶貴5分後，雖暫列19位，與修咸頓及般尼的距離只差1分。雲尼亞里接任後，隨即在8場聯賽取得9分，但迎戰車路士及曼聯的「Big-6」球隊，皆未能搶分成功。一旦今仗艾馬利繼續打法保守，富咸或許在作客可以搶分而回。

富咸在雲尼亞里上任後，雖仍未擺脫降班區域，但在8仗中已取得9分，表現大有改善。（Getty Images）

另外，阿仙奴中場艾朗藍斯（Aaron Ramsey）的合約在今年7月便約滿，會方亦未與他達成續約的共識，不少歐洲豪門亦接觸藍斯，希望吸引他在今夏免費來投。根據《BBC》的報道，拜仁慕尼黑﹑國際米蘭﹑祖雲達斯﹑巴黎聖日耳門及皇馬皆向藍斯拋出橄欖枝，但該名威爾斯代表據悉並未決定下一個目的地。

艾朗藍斯與阿仙奴在續約方面未有進展，即將在今夏滿約的他，成為了不少歐洲豪門的獵物。（Getty Images）

英超本輪直播賽程（按圖放大）