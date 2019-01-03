【省港盃】 港足公布23人決選名單　9前鋒入圍　鄭展龍次回合復出

港足將於1月6日及9日出戰第41屆省港盃兩回合賽事，距離首回合展開僅3日，足總今日（3日）公布23人決選名單，入圍者中只得6人為後衛，而前鋒卻多達9人。主教練郭嘉諾解釋部份球員或改踢其他位置，並指港隊首回合不會縮後，目標是取得入球。

是次省港盃港足困難重重，原本領軍的新任菁英發展教練保域斯（Michael Boris）未開操先離職，由去屆率港足重奪冠軍的主帥郭嘉諾接替。港足為備戰今年3月舉行的U23亞錦賽外圍賽，以U23球員為主力應付今屆賽事，特意挑選3位「超齡」球員，希望憑經驗帶領小將闖關，不過入籍中場中村祐人受傷退隊，港隊補選元朗前鋒陳廣豪取代。

孫銘謙（中）雖以前鋒身份入圍，惟郭嘉諾稱他會改踢其他位置，未知會否如去年港澳埠際賽般客串左閘。（資料圖片）

陳廣豪入選前鋒佔9人 鄭展龍料次回合復出

港足的最後23人名單，比初選各少了兩位後衛及中場，防線中獲選的鍾昇霖、陳靜謙、余煒廉及梁諾恆等主要出任中堅位置，僅得潘柏安及羅梓駿兩位閘位球員；至於中場就包括曾出戰亞運的杜國榆及胡晉銘，首課操練時仍有輕傷在身的傑志小將鄭展龍亦繼續入選。前線方面港足決選多達9人，補選入伍的陳廣豪，有望夥拍富力R&F前鋒袁振昇攻堅，其餘7人則以翼鋒為主。

郭嘉諾為最終名單解釋：「孫銘謙及安永佳不會以前鋒身份亮相，他們分別會踢後衛及中場位置，而鄭兆均亦有機會嘗試其他崗位。鄭展龍首回合會缺陣，不過他是U23的重要成員，所以會跟隨大軍練習，預計他可在次回合復出。」對於日前陳廣豪獲補選取代中村祐人，郭嘉諾稱初選時挑選這位傑志中場，主因是前港足主帥加利韋特希望觀察其表現，在此子受傷後決定以年輕球員代替，「陳廣豪是很熟悉我的踢法，加上他其實是港超聯10月份最佳球員，除了年齡外，他的表現值得入選。」

鄭展龍一直帶有輕傷，近數課港隊操練都只在場邊作恢復訓練，郭嘉諾稱此子有望於次回合復出。（資料圖片）

盧琳率廣東隊爭勝 郭嘉諾：前場開始防守

廣東隊早前亦已公布省港盃30人名單，並在去年12月中已於廣州市二沙訓練中心展開集訓，名單當中廣州恒大有最多的7名球員入選，而廣州富力方面則有包括盧琳及陳志釗等主力在內的6名球員獲選。主教練陳玉良指名單「以老帶新」，同樣由主要由U22小將加上具經驗球員征戰，並揚言首回合會搶攻，爭取勝利兼重奪獎盃。

郭嘉諾亦有留意敵軍軍情，他指對方今屆因肖智入選中國隊亞洲盃大軍而缺陣，惟陣容與過往大致相若，港隊要加倍注意對方的快速反擊，以及盧琳及陳志釗等球員的個人能力，「首回合球員不會縮得太後，會在前場做更多防守工作，希望取得較多射門，以入球為目標。」港足會於1月4日在賽馬會香港足球總會足球訓練中心完成操練後，出發前往廣州備戰。

郭嘉諾去年領港足重奪省港盃，今屆又能否再創奇跡？（資料圖片）

港足省港盃23人大軍名單 守門員： 謝家榮 (夢想FC)、高俊 (理文)、蔡子濤 (冠忠南區) 後衛： 鍾昇霖 (標準流浪)、潘栢安 (夢想FC)、陳靜謙 (東方龍獅)、羅梓駿(傑志)、余煒廉 (理文)、梁諾恆 (富力R&F) 中場： 茹子楠 (東方龍獅)、何振廷 (凱景)、胡晉銘 (香港飛馬)、鄭展龍 (傑志)、杜國榆 前鋒： 陳廣豪 (佳聯元朗)、林樂勤、彭林林 (夢想FC)、播磨浩謙 孫銘謙 (凱景)、鄭兆均 (理文)、袁振昇 (富力R&F)、鄭子森 (和富大埔)、安永佳

第41屆省港盃首回合 廣東Vs 香港 1 月6日（周日） 下午3：30 廣東省人民體育場開賽 Now633直播