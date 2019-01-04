【英超】利物浦作客負曼城　20場不敗斷纜　榜首領先優勢減至4分

萬眾期待的曼城大戰利物浦重頭戲周四（1月3日）上演，雙方球員無負球迷期望，合演一場精彩對決。曼城憑阿古路的窄角度金球打破缺口，縱使紅軍一度靠法明奴追平，但史達寧72分鐘助攻辛尼入波，最終利物浦以1：2落敗，英超開季20場不敗紀錄告終。 全取3分後，曼城壓過熱刺重返聯賽榜次席，暫仍落後紅軍4分。

利物浦挾12月8戰全勝強勢作客曼城，隊長佐敦軒達臣與副隊長占士米拿雙雙正選披甲，為曼城倒戈的史達寧亦以正選身份登場。

紅軍雖然是客隊，但比賽初段進攻稍佔上風，反客為主。首個極為接近入球的埋門在18分鐘出現，沙拿與法明奴one-two配合後交波予入楔的沙迪奧文尼，文尼射門中柱彈出，曼城中堅史東斯欲大腳解圍卻正好省中門將艾達臣，皮球往龍門方向反彈，幸好史東斯及時在白界前將皮球清走，免鑄成大錯。據英超官方公布，只差1.12厘米皮球就完全過白界，令入球成立。

史東斯解圍省中艾達臣，幾乎送一個入球予利物浦。（Getty Images）

史東斯解圍省中艾達臣，皮球往龍門方向反彈，只差一點點就完全過白界。（英超官方Twitter圖片）

28分鐘，史達寧突破越位陷阱後傳入禁區予大衛施華，後者稍有猶豫後起腳，被紅軍鐵衛雲迪積克擋出。5分鐘後，利萊辛尼左路接應阿古路傳送後再落底傳中，雲迪積克再一腳截斷曼城攻勢。

文尼起腳射破艾達臣，可惜未能過門柱一關。（Getty Images）

阿古路金球開紀錄 聯賽主場7鬥利物浦皆有波入

40分鐘，雲迪積克頭槌頂出不遠，貝拿度施華運球帶至左路再交予阿古路，這名阿根廷射手在洛夫雲未有施壓下超窄角度勁射，門將艾利臣舉高雙手也無法救出，曼城打開紀錄。

連同今仗計算在內，阿古路英超歷來7次在曼城主場鬥利物浦，7場都有波入。

洛夫雲未能向阿古路施壓，阻擋他起腳。（路透社）

阿古路窄角度射破利物浦大門，為曼城打破缺口。（Getty Images）

按圖放大：曼城激戰利物浦

+ 9 + 8 + 7

法明奴頭槌扳平

63分鐘，利物浦前場開出自由球，曼城門將艾達臣判斷錯誤，出迎卻未能解圍，幸好他及時回身，救出法明奴的射門。1分鐘後，積極進攻的紅軍終於有回報。阿諾特右路大腳轉向，羅拔臣二傳，門前的法明奴「插水式」頭槌一頂，紅軍追成1：1平手。

利萊辛尼為曼城再次取得領先。（路透社）

倒戈史達寧助攻辛尼奠勝

71分鐘，史達寧接應丹尼路雷斯妙傳，突破越位陷阱後交予辛尼，辛尼面對阿諾特仍冷靜起腳，艾利臣今場第二度失守。82分鐘，阿古路呈單刀之勢，艾利臣力挽狂瀾，封阻其攻門。90分鐘，貝拿度施華近門勁射未能射破艾利臣十指關，史達寧遠射卻偏離目標，浪費入球機會。

艾利臣封到阿古路的埋門，可惜未能為利物浦扭轉敗局。（路透社）

極力爭取今場第二個入球而大軍壓境的利物浦，最終無法再取得入球，以1：2告負，英超開季不敗走勢告一段落；今場被曼城攻入兩球，更是紅軍今季聯賽首次單場失多過一球。不過，紅軍目前仍是聯賽榜榜首，領先反壓熱刺升上第二的曼城4分。

英超直播賽程第22輪，焦點一戰為熱刺迎戰蘇斯克查領軍的曼聯。（01美術製圖）