【來稿︱陳葦如】40年來的省港盃　伴隨多少球迷一同成長

每一代人都有不同理念和思法、每一代球迷都有不同價值觀，七十、八十年代成長的球迷見證了香港隊有過人材輩出，經歷過1977年揚威新加玻、1985年519擊敗中國的輝煌年代；同樣見識過廣東名將成為中國隊主力，省隊陣容鼎盛的年代，那些年省港盃很自然地成為高水平的年度球壇盛事。40年來省港盃見證了兩地球市興衰，近年比賽又被重新灌注生命力，重新讓兩地土炮球員成為主角，較量來得更純祽，更具意義。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

港隊自從2015年後，都是以邊緣港腳、年青球員組成名單參賽，雖然令到勝算更低，場面上更處於下風，但也不失為年青球員一個很好的測試和考核機會，加上讓新人初試啼聲，也變相令名單中極少有歸化球員參與，整支港隊予人觀感、球迷投放的情感也與大港腳有很大分別，看上更有親切感和歸屬感，加上港隊每年捧盃機會本就不多，省港盃也算有一定的含金量，這都成為賽事近年主要賣點。

2018年初港隊排除萬難，艱苦地憑互射十二碼而力克省隊，但其後整個2018年只進行6場正式A級國際賽，場數是近年最少，這或許多少與金判坤教練在2017年尾辭職後，要大半年後才能覓得新教練有關，可惜接手的加利韋特也只逗留了3個月就宣佈離任，轉到日本的東京綠茵執教。12月中新上任的菁英發展教練德國人保域斯，原被安排帶隊出戰省港盃，豈料上任僅一星期又宣告離職，令到郭嘉諾走馬上任，帶領港隊肩負起衛冕重責。

郭嘉諾去年領港足重奪省港盃，今屆又能否再創奇跡？（資料圖片）

今年港隊以備戰3月在蒙古舉行的亞洲U23國家盃外圍賽為主調，除了後衛梁諾恆、前鋒袁振昇和補選的陳廣豪外，其餘全部是適齡球員，令整份名單更年青，球員經驗更淺，大部分都還沒有太多港超作賽機會，甚至少有地徵召了次級聯賽港甲球員進入名單，還有這幾年在美國發展和升學的杜國愉和安永佳。名單另一特點是有多達9名前鋒入選，相信可提供更多進攻配搭和選擇，而中場的鄭展龍近來受傷患影響，希望可趕及以較佳狀態應戰。

港隊有前鋒袁振昇。（曾柏熊攝）

儘管12月、1月基本上是中國聯賽休季期，但近年廣東省足協對省港盃仍然高度重視，今次備戰早在12月10日在二沙島展開，但由於中國國家隊備戰亞洲盃、國奧隊也有集訓，所以30人初選名單大部分是97、98年出生球員，廣州恆大佔7人最多，當中包括年僅17歲的侯煜，廣州富力也有包括盧琳、陳志釗等名將在內的6名球員入選。

早幾年省隊曾將比賽安排在恵州、肇慶、佛山等地舉行，多少對比賽的氣氛和受關注度有所影響，今年是連續第四年返回東校場作賽，1月6日星期日，省港兩地球員將在這裏進行第四十一屆省港盃第一回合，延續這項甚具歷史價值的傳統比賽。

廣東主力盧琳。（資料圖片/高詩琦攝）

第41屆省港盃

633台直播時間

06/01 15：15 首回合 – 廣東 Vs 香港

09/01 16：45 女子省港友誼賽

09/01 19：45 次回合 – 香港 Vs 廣東

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】