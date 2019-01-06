【省港盃】林樂勤尾段轟入世界波　港足首回合作客僅負1球

以U23球員為主力的港足，周日（6日）出戰第41屆省港盃首回合賽事，作客廣東省人民體育場。 港足在上半場出現爭議性判決、遭球證吹罰極刑下，尾段有林樂勤射入世界波，惟最終仍以1：2不敵廣東，將於1月9日返主場香港大球場出戰次回合。

力爭衛冕的港足今屆以主要由U23球員組成的班底應戰，首回合先作客廣東，主教練郭嘉諾派出全部3位「超齡球員」梁諾恆、袁振昇及陳廣豪上陣，前者夥拍余煒廉擔任中堅，正選陣容中最年輕的孫銘謙則與傑志守衛羅梓駿出任左右兩閘，而中場由隊長胡晉銘、杜國榆、安永佳及茹子楠組成，港隊大門就由謝家榮把關，力抗由盧琳及陳志釗領軍的廣東隊。

省港盃：港隊門將謝家榮左飛右撲力抗廣東隊攻勢，可惜其後因傷退下火線。（袁志浩攝）

省港盃：主場出擊的廣東隊踢得主動，港隊後防相當繁忙。（袁志浩攝）

今仗有約50名香港球迷北上支持，港隊初段有謝家榮出迎與敵軍碰撞後受傷倒地，經治理後雖可繼續比賽，但開龍門球時卻不時受傷勢影響。

甫開賽即採取主攻的廣東隊，戰至17分鐘才覓得首次機會，盧琳左路接應長傳跳頂，皮球遭帶傷的謝家榮飛身撲出。港隊今仗多於左路創造攻勢，安永佳兩度突破成功，加上袁振昇的「手榴彈戰術」，都未能構成威脅，杜國榆曾把握對方守門員解圍不遠施射，卻又未能命中目標。

省港盃：有主場之利的廣東隊，上半場獲得一球十二碼。（袁志浩攝）

完半場前出現爭議性判決，當時港隊守衛解圍將皮球踢高，梁諾恆與廣東隊球員同時爭頂，不過對方卻倒在地上，結果球證吹罰12碼，廣東隊由盧琳操刀一射中鵠，半場領先1：0。

換邊後港隊加強施壓，48分鐘獲得入球良機，陳廣豪左路殺入禁區後地波傳中，入楔的茹子楠飛身剷射，但射門遭對方守門員擋走；2分鐘輪到袁振昇右路K角位狂抽，不過同樣未能射破侯宇的十指關。

港隊搶得優勢後稍一輕懈，52分鐘就被廣東再入一球，陳梓傑接應角球門前射入，港隊落後至0：2。港隊稍後終由蔡子濤入替受傷的謝家榮，前者75分鐘救出盧琳的窩利抽射，讓港隊不致多失。港隊尾段有後備入替的林樂勤射入世界波，笠死敵軍門將，最終以1：2不敵廣東，3日後返回主場出戰次回合。

省港盃：林樂勤一記世界波，令港隊首回合僅以一球見負。（袁志浩攝）

省港盃：門將謝家榮因傷退下火線。（袁志浩攝）