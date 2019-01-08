【英足總盃】利物浦大輪換作客負狼隊　16歲小將後備上陣破紀錄

目前高踞英超榜首的利物浦，周一（1月7日）在英格蘭足總盃與另一英超隊狼隊交手，領隊高普派出大量副選兼有洛夫雲早段傷出，結果紅軍以1：2落敗，第三圈行人止步。值得一提的是，紅軍陣中16歲守將賀化（Ki-Jana Hoever）後備上陣，成為球隊歷來最年輕足總盃落場球員。

利物浦日前英超與曼城激戰，結果被打破今季聯賽不敗身；今仗作客狼隊，領隊高普在正選安排上作出大輪換，只有占士米拿與洛夫雲續任正選，其餘9個位置皆換人，其中門將米洛列特近3個多月以來首度上陣，前線入球重任則由今季聯賽分別曾在關鍵時刻入波建功的史杜列治及奧歷治肩負。

領隊高普派16歲小將賀化後備上陣，成為利物浦歷來於英格蘭足總盃最年輕上陣球員。（路透社）

16歲小將後備入替洛夫雲 成利物浦最年輕足總盃上陣球員

後防擎天柱雲迪積克休息，法賓奴串演中堅，夥拍洛夫雲扼守中路，惟自詡「世上最佳守將之一」的洛夫雲開賽僅6分鐘就因傷退下火線，由荷蘭小將賀化（Ki-Jana Hoever）入替。16歲的賀化，成為了紅軍歷來在足總盃賽事派出的最年輕球員（原本紀錄由活特本兩年前以17歲之齡創下）。

魯爾占美尼斯為狼隊先開紀錄，占士米拿與米洛列特都無力挽救。（Getty Images）

後防本已天殘地缺的紅軍，38分鐘先失守。頂替洛夫雲中堅位置的占士米拿，被迪亞高祖達逼甩腳下球，魯爾占美尼斯接應祖達傳送後引球推進，沒有任何其他紅軍球員嘗試向他施壓，最終占美尼斯單刀面對米洛列特，輕鬆為狼隊射成1：0。

半場落後一球的紅軍，51分鐘由奧歷治扳成平手，但短短5分鐘後，狼隊就靠擅長遠射的魯賓尼維斯以一球靚波再度領先。

狼隊遠射之王魯賓尼維斯 靚罰球加助攻 領軍逼和愛華頓

魯賓尼維斯為狼隊射成2：1。（Getty Images）

負狼隊出局 今季首次兩連敗

69分鐘，沙基利禁區外主射罰球，門將魯迪飛到盡指尖僅僅觸及皮球，輕微改變方向下皮球彈柱不入。眼見球隊遲遲未能收復失地，高普一口氣換入沙拿及法明奴，試圖加強攻力，惜未能收到成效。最終紅軍以1：2敗陣，第三圈出局，無緣爭奪今屆足總盃。

今季戰績為球迷帶來驚喜的利物浦，9月底聯賽盃曾在主場負車路士、10月初歐聯作客不敵拿玻里，11月歐聯亦先後不敵貝爾格萊德紅星及巴黎聖日耳門，但從未試過連輸兩仗。不過，踏入2019年，紅軍先在英超榜首大戰僅負曼城，今場聯賽盃則在收起大部分主力下不敵狼隊，今季首次錄得兩連敗。

洛夫雲開賽幾分鐘就傷出。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

第四圈演阿仙奴鬥曼聯大戰

周一比賽完成後，大會為下一輪賽事進行抽籤；第四圈最矚目戲碼為阿仙奴主場鬥曼聯，其他英超隊內訌戲碼還有曼城對般尼及水晶宮對熱刺。