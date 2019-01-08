【利物浦新星】雲迪積克16歲小師弟賀化　4個月內由U18踢到上一隊

利物浦周一英格蘭足總盃作客不敵狼隊，今季少一個爭標機會，但16歲荷蘭小將賀化（Ki-Jana Hoever）比賽初段入替洛夫雲，刷新球會紀錄，一戰成名。

下周五將過17歲生日的賀化，主要位置為右閘，但亦可勝任中堅。利物浦4個月前從阿積士青年軍引入他，這名荷蘭小國腳初時為紅軍U18比賽，之後在U23梯隊亦獲得不少上陣機會，到上月更首次到一隊跟操。

賀化以U18小將身份加盟利物浦青年軍短短幾個月，已經有機會為一隊上陣。（Instagram圖片）

2019年之始，賀化更進一步，在足總盃為一隊披甲作戰，打破活特本兩年前以16歲354日之齡創下的紀錄，成為紅軍最年輕足總盃上陣球員；各項比賽合計，他則僅次於謝路美冼佳亞（16歲6日）與積克羅賓遜（16歲250日），成為球會史上第三年輕落場球員。

洛夫雲開賽不久就傷出，高普大膽委派只得16歲的賀化（左）上陣。（路透社）

雖然球隊最終輸波出局，但領隊高普賽後亦對賀化讚不絕口：「他後備入場，做得很好。當球隊很需要你，只要你有能力（就可以落場），與你的年齡無關。」

高普又指：「我不確定，若然從一開始中堅組合就是法賓奴和賀化，你們大家會有什麼反應──很可能會有些聰明人說，我不尊重比賽吧。」

賀化首次為利物浦一隊比賽。（路透社）

高普：洛夫雲受傷毫無先兆

對於洛夫雲的傷勢，高普則表示一無所知，更稱其受傷毫無先兆，「我聽說，那是他的筋腱（受傷了）──之前沒有出現任何徵兆。我問了所有人，沒有任何預示，就這樣突如其來出現了。」

洛夫雲比賽初段因傷退下火線，造就賀化上位。（路透社）

賀化首次為利物浦一隊比賽，面對狼隊一班成人對手毫不怯場。（路透社）