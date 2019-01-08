【蘇超】添莫菲韋亞落實外借些路迪半年　羅渣士大讚潛質優厚

前世界足球先生得主、現任利比里亞總統的韋亞的兒子添莫菲韋亞（Timothy Weah），早前在個人Instagram表示將由巴黎聖日耳門（PSG）外借至其他球會，吸收更多比賽經驗。這支法甲班霸宣布添莫菲韋亞落實外借至蘇超球會些路迪，為期6個月。

添莫菲韋亞於星光熠熠的巴黎聖日耳門陣中，上陣機會並不多，今季僅於聯賽首兩輪賽事亮相，其他時間亦未有披甲。這名18歲的美國小將，曾於去年聖誕節時在個人Instagram透露，將於冬季轉會窗外借至其他球會，取得更多出場時間；盛傳在高路托尼建議下，他將加盟些路迪。

添莫菲韋亞於陣容鼎盛的巴黎聖日耳門中，今季未有太多上陣機會。（路透社）

些路迪於當地時間1月7日的晚上，正式公布添莫菲韋亞將以借將身份加盟球隊，為期6個月。高路托尼現時於些路迪擔任技術助理，相信是小韋亞選擇該支蘇格蘭老牌球會的主要原因。

些路迪於網上公布韋亞將以借將身份，效力球隊為期6個月。（Twitter截圖）

羅渣士對添莫菲韋亞的來投，對球隊有相當正面的影響，同時大讚韋亞年輕且活力十足，並非常渴望落場大展身手，「添莫菲韋亞是個出色的年輕球員，他具備相當優厚的身體質素及不俗的技術，加上十分渴望出場作賽。我認為他的來投，在這半年間將會為球隊帶來不少貢獻」。

些路迪主帥對添莫菲韋亞讚不絕口，指他極具潛力，有望為球隊帶來貢獻。（Getty Images）

添莫菲韋亞亦對於外借至些路迪大感雀躍，希望取得更多上陣機會證明自己實力，「我有機會效力一支歷史悠久的球會，我感到十分榮幸。我急不及待與些路迪的球員及教練團隊合作，同時與熱情的球迷們面前獻技。」小韋亞有望於1月19日的蘇格蘭足總盃賽事，首度為些路迪披甲。

添莫菲韋亞是美國國腳，於去年獲得「首喼」。（路透社）