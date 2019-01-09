【英甲】祖爾巴頓鬧球證執法水準差　罰完停賽再被英足總秋後算帳

曾是英超惡名昭彰「壞孩子」的祖爾巴頓（Joey Barton），去年夏天展開教波生涯，擔任英甲球隊費列活特領隊。球隊日前輸波，祖爾巴頓公開批評球證執法水準，結果被英格蘭足總秋後算帳。

費列活特上月22日聯賽作客布里斯托流浪，執法球證Brett Huxtable全場總共向6名費列活特球員出示黃牌，其中射手伊雲斯因與對手發生肢體衝突而被他以紅牌驅逐離場。在少踢一人情況下，費列活特戰至補時4分鐘失守，以1：2飲恨。

因為投訴布里斯托流浪致勝罰球而當場被Huxtable紅牌趕出場的祖爾巴頓，因為比賽進行期間行為不檢而被罰停賽兩場，同時要繳交2000英鎊罰款。

祖爾巴頓經歷領隊生涯首次領紅被逐，現在遭秋後算帳，有可能被追加刑罰。（Getty Images）

「一生看過最差執法」

祖爾巴頓賽後狠批球證執法：「這是我一生中看過最差的執法表現──我遇過一些很差的，但這次是一個新境界。」球會之後就伊雲斯的紅牌提出上訴，結果上訴得直，英格蘭足總撤回紅牌，伊雲斯無需停賽。

英格蘭足總周二宣布，因為祖爾巴頓賽後的言論而再起訴36歲的他。

射手伊雲斯被球證逐離場，但球會賽後為他上訴，成功撤銷紅牌。（球會官網圖片）

祖爾巴頓被英足總檢控的消息公布，網民反應熱烈，紛紛在Twitter表態： @JaydenCookMo19：我本來還預計他會出手打那個球證。 @nural72：費列活特主帥？這個人只配做擦鞋工。 @Alex_Mulcrow93：那麼，這國家裏的所有領隊都需要被罰了。尤其是在英超，那些領隊輸波時都只會抱怨球證。 @JimiAnderson12：真可悲，為什麼人們不能有自己的意見──當你批評球證？

祖爾巴頓展開領隊生涯，首站為費列活特。（球會官網圖片）

「不止打11個對手」

事實上，祖爾巴頓當日的賽後訪問主要內容都是批評Huxtable，「11打11，本已是十分難踢的對手；10打11更困難。有時候，我更感覺到球隊的對手不止11個人。」

縱使當時已聲稱明白公開表達對球證執法的意見會有後果，他最終也暢所欲言：「希望我們永遠不會再看到那些人（指球證），因為我希望成為執法態度正確、有質素的比賽其中一分子。今仗很差勁。也許他（球證）早已有此打算，將伊雲斯趕出場、向祖爾巴頓示威，然後他可以去告訴子孫，他做到了。」