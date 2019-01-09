【英超】哥迪奧拿談曼城小將出走潮　「不要有離心的球員」

查頓辛祖今季在多蒙特大放異采，曼城最近再放走另一年輕新星巴謙戴亞斯（Brahim Diaz），部分人質疑球會放棄青訓工作。領隊哥迪奧拿稱，年輕小將應有耐性地等待，並以表現為自己賺來應得的機會，更點名稱讚菲爾科頓。

14歲投效曼城青年軍的巴謙戴亞斯為一隊上陣15場後「衣錦還鄉」，日前重返西班牙，加盟皇家馬德里。在巴謙戴亞斯之前，曼城前年夏天已放走了另一潛質小將查頓辛祖；後者今季就在多蒙特大放異采，更榮升英格蘭代表隊成員。

巴謙戴亞斯日前轉投皇家馬德里，甫亮相即親吻皇馬會徽。（Instagram圖片）

巴謙戴亞斯在離隊聲明裏稱轉會為「結束我人生的一章」，期待新發展；談到陣中小將近年為爭取上陣機會而離開的風氣，曼城領隊哥迪奧拿卻十分瀟灑：「希望其他球員不會決定離開吧。不想留在這裏與我們一起為目標而努力的人，我也不想要。若然球員想留下來，大門永遠為他們而開。」

話雖如此，哥迪奧拿表示，對巴謙戴亞斯選擇轉會不感到失望，並且祝福他。

查頓辛祖在多蒙特踢出彩虹，成為德甲最炙手可熱的新星之一。（Getty Images）

「外借經歷成就大衛施華」

被寄予厚望的新星小將一個一個離隊他投，但至少菲爾科頓現時仍然忠心留隊。哥迪奧拿也意識到菲爾科頓的好，「我們對巴謙，就跟我們對菲爾和查頓一樣；他們對球隊都重要，但唯一決定留下來的只有菲爾。」

哥迪奧拿坦言，球員應耐心等候機會來臨，「球員要靠努力爭取上陣機會；看看其他歐洲大球會，看看他們一隊內有多少年輕球員。年輕球員需要時間──以大衛施華為例，他曾被外借，成就了今時今日的他。」

他補充：「有些球員有耐性，有些沒有。球員自己、他們的家人和經理人，都會為他做最好的決定。」

科頓雖獲得哥迪奧拿欣賞，但上陣機會不算太多，今季英超仍未曾正選披甲。（Getty Images）

哥迪奧拿讚揚科頓的耐心與忠誠。（Getty Images）