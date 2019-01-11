【單車亞錦賽】李慧詩爭先賽4強勝師妹李海恩　決賽挫鍾天使衛冕

香港「牛下女車神」李慧詩在亞洲場地單車錦標賽的女子爭先賽，先於4強擊退師妹李海恩，再於決賽連取兩場挫中國的鍾天使，摘金兼衛冕。 連同日前的女子團體競速賽銅牌，李慧詩已於今屆累積1金1銅。 女子青年組方面，昨日在全能賽摘金的趙蕙芸，今天增添一面女子個人追逐賽銀牌。

女子爭先賽，兩名港將李慧詩（Sarah）及李海恩（Jessica）雙雙過關斬將殺入4強，卻要在4強碰頭爭奪決賽資格，身為大師姐的Sarah直落兩回合擊敗Jessica，殺入金牌戰與中國的鍾天使碰頭；Jessica則要在銅牌戰鬥韓國好手李惠珍，她以直落兩場見負，無緣銅牌。

李慧詩在金牌戰先下一城。第二場李慧詩先出發，至中段「牛下女車神」讓鍾天使先行，後來加速利用爆發力，在最後一個彎前已超越鍾天使，以一個車位之差取勝兼衛冕。李慧詩早前伙拍馬詠茹出戰女子團體競速賽，力克印尼奪得銅牌，連同今天她個人累積1金1銅。

李慧詩在女子爭先賽決賽連勝兩場，擊敗鍾天使封后。（資料圖片；梁鵬威攝）

李慧詩決賽第2場控制大局（按圖放大）

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梁峻榮同日出戰男子全能賽，經過首三項的捕捉賽、配速賽及淘汰後，「肥榮」一度排在第二位，進入最後一項的記分賽，他在前半段一直穩守第二位，賽事餘68圈時一度出現炒車事故，中國、伊朗等多名車手均因而受傷，梁峻榮驚險避過，惟他最後只能取得117分，屈居第5位完成賽事。「肥榮」稍後仍會在重點爭金項目男子麥迪遜賽，伙拍張敬樂出賽。