【元朗行山路線】朗屏港鐵站出發登髻山　一覽南生圍魚塘日落靚景

「髻山」又名「丫髻山」，屹立在元朗橫洲，即天水圍以東，朗屏以北，南生圍以西的一座小山崗。「橫洲」的由來，要數算到百年前，當時橫洲的三面均為澤地所包圍，遠眺就像一座橫於海平面上的山峰，因而命名。雖然滄海桑田，至今還留着一股舊有的鄉村情懷。

今次是一條非常短的路線，由山腳起計其實只有2公里多。起步點在朗屏港鐵站，先由A出口離開轉左，繞着朗屏邨一直行，去到風池路就橫過對面馬路。然後右轉，直行大約500米，左邊有一條石屎山徑上山，對面是朗屏邨繡屏樓。開始上山，面前是一條小斜坡，十分易行，然後接上一條又長又窄的樓梯。

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過了之後，會見到一個風雨亭。沿山徑繼續上，途中會見到一支廢棄標高柱，旁邊也有不少晨運客留下來的椅子。跟着明顯的山徑一直走，在第一個分叉路先直去。之然要攀上一段比較崎嶇的山坡，然後再朝着前面最高的山峰而去。山徑多數是平坦的，只是少數崎嶇較多碎石。來到另一個峰頂，這裏有一張長椅子，很有詩意，跟【華山】有點相似。

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反正路程很短，先行坐一坐，慢慢細看周遭的景物。面前就是髻山了，近山頂的山徑風化比較嚴重，回望下去可見其嶙峋，再走前幾步便是山頂了。山頂有標高柱，可望到整個豐樂園魚塘。繼續沿山脊到另一個山峰，山頂旁少不了有晨運的設施，還有石上壁畫，真的高手在民間。

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在這個峰看出去的風景是最美的！左面有豐樂園魚塘，前方是大生圍，右面是南生圍。這裏也是拍攝日落的聖地！若果遇上火燒天，魚塘倒影出來的照片一定美不勝收。拍攝完畢，往前方的山徑落山。見到分叉路，兩條均可行，右邊則比較易行。只要落一段斜坡，便來到山腳。沿村路直去，接上馬路後轉右，前面便會見到前往元朗的74號小巴站。除此之外，也可乘搭港鐵巴士離開，港鐵巴士轉乘西鐵是免費的，而且班次不疏。只需繼續直行到街尾，然後轉左便會見到港鐵巴士站。

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【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】