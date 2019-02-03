【屯門行山路線】西鐵站出發行屯門徑　經彩虹欄杆到藍地水塘

「屯門徑」位於屯門市中心，到屯門站後只需五分鐘便能啟程，在山上可一覽屯門區全景。「屯門徑」分為一、二兩段，下路若夢園到屯門是第一段，上路虎地經東升亭到屯門是第二段。屯門徑最特別之處不在其風景，而是在第一段途中那七彩繽紛的彩虹欄杆，是非常熱門的打卡熱點。而且還可看到隱世常滿藍地灌溉水塘，綠油油的湖水配上翠綠的林木，是一幅非常美麗的圖畫。

乘港鐵到屯門站，於C3出口轉左，沿杯渡路往山方向行，穿過天橋去到青山公路青山灣段。對面馬路就是何福堂中心，旁邊有一條山徑，就是麥理浩徑第十段的終結，也是今次旅程的起點。沿着黃色欄杆開始上山，越過小溪來到第一個分叉口往右行，地上有明確標記寫着「往郊野公園」。跟住靠着右邊黃色的欄杆行，欄杆上也掛有標記，地上也不時有提示。只要跟着清晰的麥理浩徑路標行，攀上樓梯過後，便來到一個重要的分叉口。右邊往麥理浩徑；左邊往屯門徑。今次向左行，踏上屯門徑。屯門徑非常寬闊，石級、樓梯也非常完整，是一條質素非常好的晨運家樂徑。行了大約10分鐘，來到了一個危險警告牌，並有手寫路牌寫着往「藍地水塘」的方向。雖然最終是去藍地水塘，但不要轉右上山，若去了那邊便看不到彩虹欄杆了。於是靠着直行的主徑前進，途中有不少位置可作休息。

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按圖看清路線、沿途風景、設施：

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好快便來到了彩虹欄杆，起點有一個屯門徑的石碑。欄杆七彩繽紛，非常搶眼。在彩虹欄杆的位置可一覽屯門全景，彩虹欄杆非常長，全長約有200米。彩虹欄杆的盡頭處接上木欄杆，繼續向前行5分鐘便來到另一個分叉口，這裏亦是「若夢園」。如向前行，可落山到怡樂花園。此時，向右轉上山去，會見到八方亭。之後沿樓梯一直上山，樓梯都頗長。大約15分鐘來到了最高處，左面有一個涼亭，可上去休息片刻，並欣賞風景。接下來，返回豪華的山徑路開始落山，大約經過30分鐘的落山路程，開始會見到「藍地灌溉水塘」的蹤影。繼續沿山徑落山，大約10分鐘來到了「虎地燒烤場」。穿過燒烤場，轉右沿寬闊的馬路一直向下行，來到了盡頭，有一個牌子寫着「虎地村」，旁邊有一條樓梯。往下走不到5分鐘，便可去到「藍地灌溉水塘」。從堤壩的盡頭處，有路可攀上山取景，途中有一條不知名的標高柱。

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在標高柱的位置可從高處飽覽水塘及堤霸，非常壯觀，是一個不需航拍機又能拍攝到俯瞰景色的一個絕佳位置。水塘面積不大，但堤壩也非常宏偉。欣賞完水塘，順勢從左手面的樓梯落山。穿過一條小村，經過石礦場，來到了最後一個分叉口。左邊是往嶺南大學、兆康；直行是往藍地。是次目的地是藍地，大家可按需要更改完成地點。落到山腳後，沿着福亨村路一直行，大約行15分鐘便到達藍地大街。藍地有很多不同的食肆，不妨一試。離開藍地很方便，可過馬路到輕鐵藍地站，附近也有很多巴士到各區，例如︰青衣、荃灣、旺角、藍田等。

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屯門徑交通方便，路程又短，雖沒有廣闊無邊的海景，但風景倒已不錯。再加上彩虹欄杆的點綴，藍地水塘常滿的景色，實在老少咸宜，不失為假日的一個好去處。

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