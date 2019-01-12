【網球】拿度面對傷患未曾放棄　指梅利退役或是正確決定

英國球手梅利在昨日（1月11日）出席記者會時，表明被傷患困擾下，在今年將會高舉球拍，告別征戰多年的網球場。消息傳出後，不少現役及退役的網球手，亦有在社交網站上大表可惜。 費達拿﹑拿度﹑祖高域及梅利被視為當代網球的「四大天王」，同樣深受傷患困擾的拿度，亦對此表示感同身受，更指梅利退役或許是一個正確決定。

現年31歲的前英國「一哥」梅利（Andy Murray），在昨日於墨爾本出席記者會時，含淚宣布因傷患關係，將於今年溫布頓網球賽後掛拍。不過，他表示右臀的傷患使他十分難忍，現時亦未知可否忍痛戰至7月的溫網，或許今年澳網會成為他職業生涯的告別戰。

梅利在昨日公布即將於今年內退役，更在記者會中一度落淚。（Getty Images）

拿度指對梅利的決定感諒解，或許對梅利是一個正確的決定。（視覺中國）

在去年不斷受不同傷患影響的拿度（Rafael Nadal），他亦有為梅利退役一事開腔回應。「泥地王」指他明白梅利的狀況，並稱梅利必定是十分不情願才決定退役，一旦掛拍後使他不須再受如此大的壓力，或許是正確的決定，「當你在場上因傷未能如常移動時，的確對生涯有相當大的影響，亦是適當時機審視能夠繼續應戰。我相信梅利在心理上同樣承受壓力，畢竟對抗傷患並不容易，一旦他感到傷患並不會好轉的話，是十分絕望，或許退役是一個正確決定。」

拿度在去年同樣飽受傷患困擾，在美網過後一直未有出戰任何賽事。（Getty Images）

拿度多年間與梅利碰頭24次，他在其中取得17場勝利。拿度對梅利即將退役亦感到十分可惜，並感嘆他們的一代球手亦敵不過歲月流逝，「我與梅利在場內場外亦共度不少美好時光，不時在世界頂級的賽事中交手，同樣十分難忘。梅利的退役必定是網球壇的一大損失，我們亦會十分掛念他。畢竟，我們這一代球手亦不再是20出頭的年輕小伙子，大家慢慢踏入『3字頭』，將慢慢步近生涯的尾聲，我們亦只好無奈接受。」

拿度與梅利多年交手24次，拿度在其中17場勝出。（Getty Images）

拿度亦慨嘆他與梅利的一代球手，慢慢踏入另一生涯尾聲，亦敵不過歲月的洗禮。（Getty Images）

「泥地王」拿度自去年美網4強傷出後，至今仍未出戰正式賽事，早前亦因傷退出布里斯班國際賽。拿度在今年澳網將以2號種子身份，爭取相隔10年後再嚐澳網冠軍滋味。雖然，同樣是傷患處處，但拿度指自己未曾想過退役，並深信自己將會從傷患的康復，「我至今從未出現退役的念頭，因我深信自己能夠康復，並重回水準。」

拿度將於澳網首圈與外卡球手德禾夫（James Duckworth）交手，爭奪出線席位。