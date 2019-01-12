【網球】迪文路亞悉尼賽主場首度封王　不失一盤完美奪冠

澳洲的冒起新秀迪文路亞（Alex de Minaur），在去年世界排名大躍進，一年間打入世界前30位，進步神速。現年19歲，出生自悉尼的迪文路亞，在家鄉出戰悉尼國際賽，決賽直落兩盤擊敗薛比，在一眾主場球迷面前贏得職業生涯的處子冠軍。

在澳網前一周舉行的悉尼國際賽（Sydney International），吸引施斯柏斯及舒華斯文等好手參賽。主場球手迪文路亞以5號種子出戰，先後擊敗拿祖域（Dusan Lajovic）﹑奧普卡（Reilly Opelka）﹑佐敦湯臣（Jordan Thompson）與34歲的施蒙（Gilles Simon），殺入決賽。主場出擊的迪文路亞表現神勇，晉級過程未失一盤，在決賽與意大利的薛比，爭奪錦標。

迪文路亞在悉尼賽決賽鬥薛比，直落兩盤擊敗對手奪冠。（Getty Images）

因天雨關係，迪文路亞在今日（1月12日）連戰兩場，早上淘汰施蒙，黃昏時段出戰決賽。該名19歲的新星未受影響，雖在開賽隨即被對手「破發」，但他站穩陣腳後，兩破薛比的發球局，以7：5先拔頭籌。次盤二人互破對手一次發球局，需要以Tie-Break分勝負，結果迪文路亞再取一盤，直落兩盤力挫對手，主場贏得生涯首個ATP巡迴賽錦標。

迪文路亞在主場悉尼封王後，表現十分激動。（Getty Images）

迪文路亞在去年同樣殺入悉尼國際賽決賽，但苦戰三盤不敵丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）。迪文路亞在今年賽事終於取得職業生涯的突破，贏得首個ATP級別冠軍。迪文路亞是自澳洲名將曉域治（Lleyton Hewitt）在2001年贏得冠軍後，最年輕的球手贏得悉尼賽錦標，亦是2013年後再有澳洲在悉尼封王。

出生自悉尼的迪文路亞，在今年的悉尼賽不失一盤，完美於主場勇奪生涯首個ATP巡迴賽冠軍。（Getty Images）

該名19歲澳洲新星在奪冠後，表現相當興奮，在出生地悉尼首度封王，對他意義重大，「這個冠軍對我而言十分重要，上年錯過機會後，今年終於能夠捧走冠軍。成為另一位澳洲球手贏得悉尼賽冠軍之餘，在出生地奪得首冠，意義亦十分重大，我感到無比高興。」迪文路亞將於下周開鑼的澳網首圈，與蘇沙（Pedro Sousa）爭奪次圈席位。