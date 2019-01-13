【英超】利物浦贏白禮頓非漂亮足球？　高普：己隊不是哈林籃球隊

利物浦周六一球小勝白禮頓，全取3分，兩連敗告終，領隊高普坦言，球隊今仗演出並不在最佳水準，但贏波更重要。此外，他又大讚臨危受命客串中堅的法賓奴，稱他有「防守的頭腦」。

聯賽不敵爭標最大對手曼城後，利物浦足總盃半力出戰下再負狼隊出局，今季首次連輸兩場。今仗作客擊敗白禮頓後，領隊高普指：「若然你墮馬，最好當然是立即重新上馬。（贏白禮頓）很好、很重要，但老實說，兩連敗對我們來說並沒什麼大不了。」

進攻火力強勁的利物浦，今仗面對白禮頓贏得絕不容易。（路透社）

「發揮不好仍贏波不易」

被問到賽果是否比表現更重要，高普表示：「我在季初很常遇到這種問題……我對此沒有問題，但己隊不是哈林籃球隊，我們也需要交出成績。要有成績，我們要交出表現。今場表現並非今季最佳水準，但我認為，這是今季踢出最成熟的表現。」

高普補充：「發揮得好，任何人都能夠贏波；發揮普通，不是每隊都能夠贏波；發揮差勁，只有很少球隊能夠贏波。己隊今日並非踢得很差，但遇到很大困難，因為白禮頓踢得很出色。」

高普對球員發揮十分滿意。（路透社）

讚法賓奴有防守頭腦

高普點名稱讚法賓奴：「他是一名非常出色的球員，我很高興他今日能夠上陣。白禮頓努力以長傳交波給格連梅利和交到他（法賓奴）附近位置──首循環對戰時，他們也是這樣針對祖高美斯。但他在這些情況處理得很好；他有防守的頭腦──在不同情況也做得到。」

紅軍鬧中堅荒，祖高美斯重創、洛夫雲上仗傷出，祖爾麥迪比則未操起狀態，故此高普連續兩仗安排防中法賓奴客串中堅。

高普大讚法賓奴今仗表現。（路透社）

沙拿為利物浦一箭定江山。（路透社）