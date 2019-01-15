【亞洲盃】印度補時階段遭巴林12碼絕殺出局　神奇教頭宣布辭職

亞洲盃A組賽事，首輪分組賽爆冷擊敗泰國的印度，今仗只要守和巴林，便可有望以最佳第3名，躋身淘汰賽階段。 印度死守90分鐘力保不失，卻在補時階段被對手射入12碼絕殺，斷送晉級的機會，印度主帥康斯坦丁亦因球隊出局請辭。

印度與阿聯酋、泰國及巴林同處A組，前者在今屆亞洲盃表現令人眼前一亮，在首仗分組賽4：1挫泰國，取得55年來於亞洲盃決賽周的首場勝仗。

雖然印度於分組賽第二輪以兩球不敵東道主阿聯酋，但最後一輪面對巴林，印度只需取守和，便有望成為4支最佳第3名球隊之一，晉級淘汰賽；巴林則需擊敗對手，才可保出線希望。

印度與巴林今仗對出線至關重要，兩軍球員當然各不相讓。（亞洲足協官方圖片）

印度的防線奮力抵抗巴林的進襲，在法定時間力保不失。（亞洲足協官方圖片）

兩軍目標清晰，非勝不可的巴林十分進取，全場合共有22次攻門，惟僅得6次中目標；印度則屯重兵於後防線，希望死守賽和。巴林全場雖有61%的控球率，但在進攻方面亦顯得「老鼠拉龜」，只能多次以遠射攻門，但皆未能威脅印度。

可是，印度隊長Pronay Halder於89分鐘，情急下在禁區內侵犯巴林球員Hamed Alshamsan，由23號的Jamal Rashed操刀12碼，91分鐘一射中鵠，絕殺印度。同時，巴林亦將印度出線的美夢粉碎，以1勝1和1負取得4分，以小組第3名完成分組賽，大有機會躋身16強。同時開賽的A組另一場賽事，阿聯酋與泰國踢成1：1，分別取得首、次名，攜手出線。

印度隊長在89分鐘侵犯對手，因此斷送晉級機會。（視覺中國）

巴林終在補時階段的12碼打開缺口，一球擊敗印度。（視覺中國）

印度主帥康斯坦丁（Stephen Constantine）雖領軍取得55年來亞洲盃決賽周首場勝仗，但他為未能帶領球隊打入淘汰賽，賽後隨即宣布辭任主帥一職。他表示做到上任時的目標，「在我擔任印度主帥的4年間，我希望帶領球隊打入亞洲盃決賽周，我們做到了，更打破一些紀錄，我對一眾球員感驕傲」。同時，他對於最後一戰吞敗，表示皆因太過保守，並為在最後階段失掉12碼，感到相當失望。

56歲的康斯坦丁在2015年接任印度國家隊帥印，當時印度世界排名僅排166位，但該名英國教練帶領印度不斷改善排名，現時已經打入世界前100名，暫列97位。

印度國家隊宣布康斯坦丁在賽後隨即辭任主帥一職。（Twitter截圖）

印度在完場前才被巴林的12碼射破大門，印度球員亦相當失望。（亞洲足協官方圖片）