【意甲轉會】哈利努域聯賽從未出場 　傳被AC米蘭放棄　轉戰土超

哈利努域2014年轉投巴塞隆拿曾引起一時哄動，更被視為克羅地亞下一個巨星。惟雷聲大雨點小，哈利努域一直都未能站穩陣腳，今夏自由身轉投AC米蘭，但聯賽未出過場，僅在歐霸踢過60分鐘。意國傳媒指22歲的他再度成為「人球」，或被「紅黑軍」借到土超。

據意國傳媒報道，哈利努域正與比鍚達斯詳談合約細節，似乎轉會已成事實一樣，只差具體報價而已。哈利努域今季以自由身加盟AC米蘭，但一直只是在後備席佔一席位，意甲從未出過場，只是在歐霸踢過3場波，合共60分鐘。

哈利努域在AC米蘭仍然未有起色。（網上圖片）

意媒指哈利努域離隊勢在必行。（網上圖片）

一入侯門深似海

這名克羅地亞進攻中場的生涯，自2014年由母會薩格勒布戴拿模，以220萬歐元轉投巴塞隆拿就變得不平坦。在克國國內聯賽一帆風順，但來到西班牙只能踢B隊。雖然在巴塞B隊一直都有出場機會，但哈利努域始終未能打入一隊，翌季被借到希杭，全季上陣36場錄得3個入球。

哈利努域2014年加盟巴塞隆拿，一度引起話題。（Getty Images）

在希杭的表現非但沒令他打入一隊行列，巴塞更將他以550萬歐元賣到漢堡。哈利努域首次上陣為德國盃，對FSV Zwickau就取得入球。可是，季中他又被借回西甲，今次加盟拉斯彭馬斯，一踢踢了一季半，但漢堡上季降班，哈利努域回復自由身，最後加盟AC米蘭。

哈利努域16歲就成為大國腳。（視覺中國）

以莫迪歷為首的克羅地亞換班在即，但國家隊大門對哈利努域似乎是遙不可及。（視覺中國）

國家隊發展亦受影響？

哈利努域球會發展不順，國家隊亦受影響。為克羅地亞青少年軍常客的他，雖然是「格仔兵團」最年輕的一隊球員，但在2013年以16歲之齡首次上陣後，至今只代表克國9仗，上屆世界盃亦名落孫山。

哈利努域需要證明自己，離開沒有自己位置的AC米蘭在所必然，但能否於比錫達斯讓自己事業「真正起飛」，仍存有不少疑問。

哈利努域「球王片」