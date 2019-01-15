【足球】香川真司落選亞洲盃大軍　返日休假再度搞喊小朋友

香川真司未有入選日本隊今屆亞洲盃的大軍名單，正值德甲歇冬期，香川亦返回日本休假。在去季歇冬時，他曾經以技術玩弄小朋友，結果該名小朋友大喊收場。想不到一年過後，該名小朋友再向香川真司「下戰書」，結果落得相同下場。

香川真司在去季回日時，與小朋友交流球技，但香川純熟的腳下功力，即使小朋友十分落力左右奔走，更無法搶走香川的腳下球。小朋友被香川連續8次「通坑渠」，當然大感沒趣，一怒之下更大哭起來。香川即時上前安慰，但小朋友並不領情，大腳踢走皮球。其後，香川真司於個人Twitter中，上載該片段，更配上「今次失意會讓人變得更強」，鼓勵該位可愛的小球員。

豈料事隔一年後，該名小朋友忘記當日的難堪，再度挑戰日本的國腳級球員。小朋友在一年後，在攔截技術方面亦有進步，看準時機才落腳。不過，依然不足以搶走香川的腳下球。正當小朋友攔截時，香川鞋底一「搓」時，卻不慎踢中小朋友的腳，他即時停下來後再哭起來。香川見狀即時上前擁抱他，並輕撫他的右腳。二人在一年後再次對碰，意想不到地落得相同的結局。

香川真司再次將短片上載至個人Twitter，更配上該名小朋友的「復仇戰」，並表示是次不分勝負。香川真司今季在多蒙特未有太多上陣機會，亦盛傳他將在冬季轉會窗改投法甲聯賽，尋找更多出場機會。