【亞洲盃】中國傳媒爆武磊左肩重傷　「必須休戰3個月」

國足噩耗，「武球王」鐵定缺席中韓大戰！？ 中央電視台記者周二（15日）爆料，指中國鋒將武磊左肩傷勢惡化，韌帶已經斷裂，C組矚目大戰對韓國幾可肯定缺陣，國足需已篤定入淘汰賽，但之後未必有「武球王」壓陣，勢必大受影響。

據央視記者報道，武磊在C組首戰吉爾吉斯，被對手守將侵犯後，左肩先落地拉傷了韌帶。國足隊醫過去數日都要在操練前，為武球王肩膀纏上繃帶。武磊本人在第2場對菲律賓後並承認，自己負傷上陣需要食止痛藥。雖然如此，武磊對菲律賓一戰梅開二度，為球隊全取三分的一大功臣。

武磊在對吉爾吉斯一仗受傷。（視覺中國）

有傳媒指武磊必須接受手術。（視覺中國）

傷勢嚴重必須動手術

據了解，武磊的傷實際為肩膀移位導致韌帶拉傷，但情況已嚴重到斷裂，必須接受手術，休養期將會長達3個月。有指武磊得知自己拉傷肩韌帶後，仍堅持踢到最後，但現在傷勢嚴重，國內傳媒指武球王在之後的比賽上陣成疑。

武磊是國足不能或缺的射手。（視覺中國）

國足2018年11戰，只攻入9球，被內地傳媒批評火力不足，武球王自己包辦其中5球，可謂國足的主要入球來源。雖然主帥納比曾表示對韓國一仗，或會收起有傷、有牌的球員，所以武磊幾可肯定不會在今戰上陣。如若消息屬實，武磊可能已緣盡亞洲盃。