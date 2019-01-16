【英超】英媒爆熱刺後防對曼聯前被捕　涉襲擊女友遭拘留

熱刺後衛奧里亞，在球隊主場對曼聯一戰未見人影，周三（16日）英國傳媒爆出其「失蹤」原因，指這名科特迪瓦後防涉嫌襲擊女友，被倫敦警方拘捕。

奧里亞在熱刺主場對曼聯前一晚，被警方拘留了數小時；英媒指有人報警指奧里亞家中傳出爭吵聲音，奧里亞似乎與其女友、真人騷女星Hencha Voigt鬧交。最後該名26歲科特迪瓦國腳，以涉嫌傷害他人身體罪名被捕，但他否認控罪，最終警方在沒有起訴的情況下，釋放了奧里亞。

奧里亞與女友Hencha Voigt育有一女。（Hencha Voigt Instagram）

奧里亞因被捕無法在對曼聯的大戰候命。（Getty Images）

效力PSG時曾襲警

奧里亞2017年夏天以2300萬鎊，由巴黎聖日耳門（PSG）轉投熱刺，之前場外就已經有不少麻煩事。

2016年PSG作客阿仙奴，被英國拒絕入警，理由為他在該年曾因在巴黎襲警被捕。同年5月又在巴黎一間夜店外，接受「吹波仔」酒精含量測試後因醉駕被捕。奧里亞認罪被罰入獄兩個月，最後上訴成功不用入獄。

奧里亞今季上陣時間不多，最近才傷癒復出。（Getty Images）

奧里亞轉會後，未能企穩正選位置，今季只上陣6場，最近為大腿受傷而一直缺陣，對曼聯一戰為他傷癒後首戰。