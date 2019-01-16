【英超轉會】倫敦雙雄主力遲遲不肯續約　爭取登上「銀河艦隊」

皇家馬德里近期頻頻傳出將會「大手買人」，而兩支英超球隊的核心正正是他們的目標。有傳熱刺中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）及車路士翼鋒夏薩特（Eden Hazard）皆等候皇馬報價，故遲遲不與球會續約，兩大倫敦球會均面臨失去球隊主力的危機。

夏薩特早已不只一次對外宣稱自己對皇馬何其鍾愛，他曾經接受訪問時表示，「我不想說謊，加盟皇馬是我的兒時願望，它是全世界最好的球隊。」現時夏薩特與車路士的合約在2020年到期，有傳假若皇馬不對他作出報價，這名比利時翼鋒便會與車路士續約。

Chelsea will demand upwards of £100m if Hazard tells them he wants to join Real Madrid in the summer - despite his contract running down #cfchttps://t.co/9adEfQ9FOO — Matt Law (@Matt_Law_DT) January 14, 2019

夏薩特為車路士帶來兩座英超獎盃，但始終未能指染歐聯冠軍。（Getty Images）

根據《電訊報》駐倫敦記者麥羅爾（Matt Law）報道，車路士為夏薩特標上1億英鎊（10億港元）的身價，並不願在冬季轉會窗出集這名球隊主力，亦即皇馬最快都要到今年夏季轉會窗才能簽入夏薩特。

艾歷臣死球技術了得，為熱刺中場指揮官。（Getty Images）

為熱刺上陣253場，交出62球78助攻，艾歷臣可謂熱刺陣中的靈魂人物。（Getty Images）

而皇馬另一目標基斯甸艾歷臣目前亦選擇不與熱刺續約，等侯皇馬報價。在哈利簡尼（Harry Kane）傷出及孫興慜離隊踢亞洲盃之下，相信熱刺亦不願在今月將艾歷臣放售。