【賀歲盃】費托「99.9999%」來港　門票明日發售最平280元睇兩日

豬年賀歲盃尚有約兩周就上演，主辦方今日（17日）終於在黃竹坑召開發布會，公布賽事詳情。 主力籌辦賽事的香港飛馬球會會長羅傑承，指賽事漸被遺忘，今屆目標希望即使未能坐滿大球場，「都有8、9成人」，公布「賀歲盃選手隊」名單之餘，亦公布賽事「5大突破」。

「通海金融賀歲盃2019」將於大年初一及初三，分別上演初賽及決賽，由香港聯賽球員組成的「香港賀歲盃選手隊」，大年初一已會於尾場對日職球隊鳥栖砂岩。大部份球迷最關心的，莫過於鳥栖砂岩陣中的前西班牙國腳費蘭度托利斯（Fernando Torres）會否隨隊來港，羅傑承透露根據早前為各外隊辦理工作證時所得的資料，3隊均會全隊來港，談及費托，他稱：「邀請鳥栖來港時他們答覆很快，已令我感覺（費托）一定會來，而且球隊近期續約費托，除了大軍外，會帶同50名傳媒、VIP、贊助商，全隊160人前來，估計想趁香港站作季前宣傳，我們跟鳥栖簽訂的合約中有特別條款，令費托99.9999%會來港，但仍有未知因素，例如受傷等情況難以預料。」他指出，鳥栖正在日本集訓，「全隊會由基地直飛香港，預訂的機票上也有費蘭度的名字，不太擔心他不來，他仍有能力比賽，而且在香港有好多球迷，相信鳥栖對香港代表會好刺激。」

羅傑承指，三支外隊預計於2月3日到港，當日下午已經要操練，晚上會出席主辦方足總及REDMRSPORTS設的歡迎晚宴，至於有無其他活動，則要再磋商。

費蘭度托利斯（前）有望來港戰賀歲盃。（資料圖片）

門票套票式發售 280元睇盡4場大戰

今屆賽事票價相對低廉，所有門票都以兩日套票形式發售，正價票由280元起，特惠票只需180元。邀請3支外隊來港，更有費托壓陣的鳥栖砂岩，戲金自然不低，羅傑承稱，籌辦今屆賽事「成本幾百萬」，「若有五成觀眾入場的話可回本，門票280元已是十分便宜，平均每場70元，港超都唔得，相信是歷年最便宜。」他期望賽事即使未能坐滿大球場4萬座位，也可以有「8、9成人（即約32,000人至36,000人）」入座，足總主席梁孔德則期望有3萬人入場，他透露足總不需為賽事「埋單」，但強調不認為賽事會蝕本。

羅傑承公布賀歲盃詳情時，稱今屆作出「5大突破。（袁志浩攝）

「通海金融賀歲盃2019」賽事資料：

參賽球隊：香港賀歲盃選手隊、鳥栖砂岩（日職）、山東魯能（中超）、奧克蘭城（紐西蘭）

地點：香港大球場

2月5日（大年初一）16︰00 山東魯能Vs奧克蘭城、18︰15 香港賀歲盃選手隊Vs鳥栖砂岩

2月7日（大年初三）16︰00 季軍戰、18︰15 冠軍戰

票價（兩日四場套票）：480元（劃位）、280元、180元（特惠票）

1月18日起於Cityline及購票通售票處（通利琴行及麥花臣場館）發售

賽事總獎金：8萬美元（冠軍5萬、亞軍2萬、季軍8千、殿軍2千）

今屆賀歲盃票價相對低廉，所有門票都以兩日套票形式發售，正價票由280元起。（袁志浩攝）

「港賀隊」名單大變 續由奇雲邦特領軍

早前網上曾流出一份「香港賀歲盃選手隊」名單，惟其後驚傳名單上除香港飛馬球員外，其餘球員未獲所屬球會應允放行，主辦方其後更改球員名單，今日亦正式公布，名單上未見和富大埔、凱景及東方龍獅球員，羅傑承指大埔及東方均以賽程頻密為由，為免球員受傷影響表現故決定不外借，他表示理解兩會的決定，並透露「港賀隊」暫定於31日開操，「部份球隊仍有比賽要應付，我們會好好溝通訓練時間，也不會有太多操練，主要集中在戰術之上。」「港賀隊」領隊續由奇雲邦特擔任，羅傑承對此解釋，若邀請在港超聯執教的教練擔任，球會未必放人，「且農曆年前後都有賽事，前列競爭激烈，很難要求教練放低本身球隊；自己較熟悉奇雲邦特，他的英超背景是一個吸引力，KB將於月底由英國來港留10天，我已將外隊及參賽香港球員的片段傳給他，去準備賽事。」

香港賀歲盃選手隊名單 門將：梁興傑、張春暉（香港飛馬） 後衛：張志勇、羅曉聰、羅斯、積施利、大衛拉菲爾（香港飛馬）、史必（冠忠南區）、梁諾恆、盧均宜（富力R&F）、干沙利斯（理文） 中場：基爾頓（佳聯元朗）、馬高斯（夢想FC）、艾華、佐佐木周、祖連奴、黃俊皓、胡晉銘（香港飛馬）、費蘭度、佐迪（傑志）、鄭兆均（理文） 前鋒：慕沙（佳聯元朗）、陳肇麒、查維斯（香港飛馬）、盧卡斯（傑志）、蘇沙（冠忠南區）

足總主席梁孔德期望有3萬人入場。（袁志浩攝）

羅傑承公布賽事詳情時，亦稱今屆作出「5大突破」：

突破一：低價套票

今屆賀歲盃全數門票以一票睇兩日的套票形式發售，正價票分別售港幣480元（劃位）及280元，特惠票則售180元。羅傑承稱，最特別之處是每張門票票尾可以在Red Mr及Adidas當100元現金券使用。門票將於明天（1月18日）開始在Cityline（www.cityline.com）發售。

突破二：休息時間設音樂表演

賽事設有「世界級電子音樂現場表現」，邀得兩位DJ Carta及Yako親臨現場，在休息時間演出。羅傑承指，這是賀歲盃首次「將足球和音樂結合」，希望大家都享受表演。

突破三：中國國內購票

羅傑承稱，中國聯賽目前在休季期間，中國球迷不少都「餓波」，希望來港一睹山東魯能演出，內地售票平台「大麥網」亦會發售賀歲盃門票。

突破四：場內起用LED電子廣告板

世界各地不少職業聯賽都已起用電子廣告板，不過香港因場地問題，難以恆常實行，今屆賀歲盃會起用LED電子廣告板，加強觀感。

突破五：賽事設主題曲

今屆賀歲盃特設「首支賀歲盃」主題曲，並在發布會即席播放MV，MV中見到香港隊比賽及球迷打氣場面，及各支參賽外隊的比賽片段。