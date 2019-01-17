【英超轉會】迪比利轉投廣州富力　登陸中超稅後年薪逾7000萬

迪比利轉戰中超，稅後年薪達700萬鎊（約7066萬港元）！中外傳媒近日盛傳該名熱刺中場將會離開英超，到中超搵食，日前更流出他與廣州富力董事長張力的合照，轉會可謂「米已成炊」。有中國傳媒指，該名比利時國腳以1200萬鎊轉投富力，年薪除稅後可達700萬鎊。

熱刺與富力就迪比利轉會一事達成共識，31歲的迪比利以1200萬鎊過檔，加盟這支上季以第10完成聯賽的中超球會。廣州富力周四（17日）發出官方聲明登登登登！富力新年重磅第一簽！，宣布迪比利加盟，並與球會簽約3年，並指「作業世界級球星，迪比利的加盟必將增強球隊的整體實力」。富力由史杜高域執教，陣中球星包括杜錫（Dusko Tosic）、蕭智、盧琳等。

迪比利今夏完約，故熱刺決定提早放人。（Getty Images）

迪比利在中超待遇不俗。（Getty Images）

曾斟曼聯中場靴里拉

中國傳媒認為迪比利將會成為富力一名主力球員，視他為主帥史杜高域麾下一名重要棋子。原來富力不止羅致迪比利，亦想收購最聯中場安達靴里拉，惟因身酬待遇問題，未能達成共識而告吹。

迪比利正式加盟廣州富力。（網上圖片）

迪比利於2012年夏天，由富咸加盟熱刺，當時身價約2000萬鎊，為中場一大屏障，直到轉會前為熱刺上陣249場，並錄有10球、12次助攻的紀錄。迪比利今季因傷患問題，僅上陣13次。