【西班牙盃】巴塞主場3球淨勝晉級　迪比利兩分鐘連入兩球

巴塞隆拿在西班牙盃16強首回合作客利雲特中失利，以1：2不敵對手，次回合重返魯營球場不容有失，憑奧士文尼迪比利上半場兩分鐘內連入兩球，加上美斯在下半場錦上添花，助巴塞3球淨勝利雲特，兩回合合計以4：2晉級8強。

巴塞在首回合意外以1：2作客告負，今仗主場出戰，主帥華維迪派出美斯任正選，夥拍古天奴及奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé），希望在主場盡快收復失地。巴塞全場接近7成的控球率，佔盡優勢，加上全場製造25次射門，其中13次中目標，使原先領先的利雲特踢得相當被動。

美斯在今仗正選領軍，率領球隊3球淨勝利雲特晉級。（路透社）

巴塞的攻勢不斷，終於在30分鐘打開缺口，奧士文尼迪比利接應美斯的傳送殺入禁區，利雲特守衛艾歷卡巴高（Erick Cabaco）情急回防，本想解圍但卻省中迪比利，笠死出迎的門將，令巴塞先開紀錄。僅1分鐘後，美斯又送出直線傳球予迪比利，再度突破利雲特的防線，迪比利推過門將後射入空門，極速為球隊擴大兩球的領先優勢，亦是他在今季首次梅開二度，助球隊總比數反超前3：2。

迪比利扭過利雲特門將，窄角度射入空門。（路透社）

奧士文尼迪比利在今季首次梅開二度。（路透社）

交出兩個致命傳送的美斯，今次換個角色，接應尼爾遜施美度（Nelson Semedo）橫傳，巧妙射破利雲特的大門，助球隊射成3：0。巴塞保持此紀錄至完場，兩回合反勝4：2，聯同皇馬﹑西維爾及華倫西亞等球隊，一同躋身西班牙盃8強。

美斯在下半場錦上添花，射入他在西班牙盃的第49個入球。（路透社）

美斯的入球是他在西班牙盃攻入的第49個「士哥」，成為巴塞史上第2入球多的球員，首位是一共攻入64球的名宿森米迪亞（Josep Samitier）。

美斯在今仗不乏攻門機會，全場6度起腳施射，其中一球在左邊禁區內勁射，射穿利雲特門將艾達費蘭迪斯（Aitor Fernandez）的「大細龍門」，但被腳跟改變方向，僅僅柱邊出界。美斯未能建功雖然略感可惜，但他亦稱讚艾達費蘭迪斯的撲救，向他擊掌致意。

美斯即使射破艾達費蘭迪斯的「大細龍門」，但僅僅被對方改變方向，美斯與費蘭迪斯亦「識英雄，重英雄」。（影片截圖）

精華片段 巴塞3：0利雲特