【港超聯】王睿攻入職業生涯首球　郭嘉諾：證明台灣球員有實力

今屆港超聯形勢緊湊屬近年少有，兩支仍有望爭標的前六份子和富大埔及香港飛馬，今日（19日）分途出擊，前者主場惡鬥佳聯元朗上演「新界打吡」；後者則迎戰「尾二」的夢想FC。 惟兩軍皆未取勝而回，令前列陷入大亂鬥，若明日冠忠南區擊敗「包尾」的凱景，即可在聯賽休戰近一個月前升上榜首，以「一哥」身份迎接農曆新年。 攝影：袁志浩

首循環的「新界打吡」雙方合共炮製8個入球，今仗同樣未令球迷失望，大埔上半場32分鐘憑前鋒伊高沙托尼禁區頂橫傳，黃威接應後推前遠射近柱入網，領先1：0。4分鐘後大埔擴大優勢，陳肇鈞右路傳送至入楔的哈利腳下，後者壓過元朗中堅杜馬思射成2：0。

元朗及大埔首循環以4:4戰和，今仗再度碰頭同樣大手交易，吸引910名球迷入場。（香港足球總會提供）

不過元朗易邊後兩分鐘便追平，張健峰開出右路罰球，新加盟的中堅王睿於禁區內快腳篤射破網，攻入個人來港轉戰職業後的首個入球，助球隊追成較接近紀錄。完場前元朗再憑卡立頭槌頂入，追成2：2平手，各得1分。

王睿來港第二仗即開齋 謙稱仍有進步空間

來自台灣的王睿來港後連續兩仗皆任正選，更在短時間內「開齋」，這名25歲後衛賽後謙虛表示，自己在企位上仍有待進步，雖然本港賽事強度較高，不過有信心自己可在加緊練習後更加進步，適應比賽節奏。元朗主教練郭嘉諾亦稱王睿面對大埔3名外援鋒將仍未落下風，以行動證明台灣球員的能力。

中華台北後衛王睿（橙衫）今夏亞運時被元朗主帥郭嘉諾相中，此子除防守上交出表現外，更火速取得首個入球。（香港足球總會提供）

馬高斯世界波逼和飛馬 南區明贏波即上榜首

另一場賽前排第6的飛馬，上半場37分鐘便領先夢想，羅曉聰右路傳中，中鋒查維斯伏兵遠柱頂彈地波入網，半場飛馬以1：0帶前。不過換邊後僅5分鐘，有份入選港聯出戰賀歲盃的馬高斯起腳轟出世界波，皮球直飛入網，夢想憑這腳球隊全場唯一中目標的埋門扳平，搶得護級寶貴的1分。

飛馬今屆狀態起伏，最近於聯賽錄得兩連和走勢，下仗將於菁英盃硬撼傑志。（香港足球總會提供）

隨着富力R&F及東方龍獅戰和，大埔與飛馬亦未能把握機會全取3分，令暫時各隊於積分榜的位置保持不變。比傑志多打一場的飛馬，因得失球差不及對方僅排第6，和富大埔則以10戰得17分位列第4，積分榜首6隊依然維持5分差距，不過前4每隊卻只相差1分，少打一場的南區若明日擊敗凱景，便可登上榜首位置，為今屆港超爭標形勢再添變數。