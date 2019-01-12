【港超聯】南區勝仗賀主場重開　終止傑志4連勝走勢

冠忠南區主場香港仔運動場去年受超強颱風「山竹」吹襲，令主看台上蓋嚴重損壞，兩場主場賽事曾移師至旺角大球場上演。事隔超過4個月，南區今日（12日）終重返「真．主場」迎戰去屆聯賽冠軍傑志，吸引近1,184名觀眾入場，南區最終以2：0痛擊對手，於主場取得2019年首場勝仗。 富力R&F就於另一場聯賽大勝夢想FC，全取3分後升上榜首。

主隊南區的巴西翼鋒蘇沙今仗先列後備，由射手迪亞高夥拍夏志明向傑志進襲；近4戰錄得全勝的傑志，日前雖有36歲的前澳洲國腳馬特史密夫加盟，取代韓國中堅金奉珍的亞援位置，惟這位澳籍守將因休息多月而狀態未足，今仗沒有出現在大軍名單之中，本地中堅李毅凱繼續擔正。「藍鳥」中場重心華杜斯亦因扭傷足踝而未獲正選，由隊友鞠盈智替補其空缺，與隊長黃洋及林恩許組成中場線。

香港仔運動場主看台仍未重開，球迷需於加裝臨時上蓋的東看台觀賽，但仍吸引近1184名觀眾入場。（袁志浩攝）

南區先入兩球後死守 傑志久攻不下再吃敗仗

南區開賽僅3分鐘便創造出首個埋門機會，迪亞高左路盤過對方守衛後窄角度傳中，前鋒夏志明後上勁射，惟射門省中人彈走。上半場傑志數度嘗試以側擊撕破敵軍防線，不過南區球員頗為集中，面對盧卡斯的衝擊仍保持不失。

相反，「藍鳥」缺少華杜斯作屏障下，中場不時斷纜遭對方打反擊，19分鐘南區右閘沈國輝斬中，唐建文解圍不遠，迪亞高的首次施射雖遭王振鵬擋出，不過前者再搶得皮球後扣過守衛熨射，為南區領先1：0。

雖然上半場缺少主力蘇沙，但南區另一位援將迪亞高（左）今仗表現活躍，上半場避過唐建文（右）飛剷，助球隊先開紀錄。（袁志浩攝）

落後的傑志29分鐘再有中堅列斯奧受傷，需要由艾里奧入替，不過後防問題仍未見改善，37分鐘南區於禁區頂搏得罰球，主理的陸志豪將皮球輕力挑過人牆，入楔的夏志明於對方力壓下射入，助球隊擴大領先優勢。傑志完半場前有費蘭度近門撞射，遭謝德謙飛身接實，南區半場以2：0帶前。

「藍鳥」下半場即以佐迪換入李毅凱，並改打3中堅陣式，欲挽回劣勢，不過64分鐘卻險被南區再入一球，比圖的頭槌攻門被「藍鳥」守將護空門。南區其後換走夏志明及卡拉錫鋭意縮後防線，傑志就再以羅拔加強攻力，惟盧卡斯的跳頂及近門施射，以至泰迪兩度遠射扣門，均未能越過謝德謙十指關，最終南區保持2：0勝果至完場，多打東方龍獅一場下，升上積分榜次席。

南區回歸主場後首仗以勝利作結，入球功臣夏志明（14號）形容氣氛難以與旺角場相比，香港仔運動場更有家的感覺。（袁志浩攝）

回歸香港仔如家的感覺 夏志明：下半季屠殺列強

南區眾將今仗回歸香港仔運動場，踢得特別醒神，部份球員完場後更跪在草地上相擁慶祝，射手夏志明上半場攻入個人今季第4個入球，與10月時短暫作為主場的旺角場相比，他坦言這裏更有家的感覺：「大部份南區球員都效力了不短的時間，自己亦在此球踢了4年，兩邊龍門都入過不少球，習慣了這個地區、場地及球迷，自然踢得特別起勁。」

在取得2019年首場勝仗後，「子彈」認為全隊更有信心，「無論去仗戰和富力，或今仗擊敗傑志，球隊發揮都不錯，證明我們已找到合適的方程式。次輪聯賽我們有5場主場，希望列強來探訪我們時，準備來一場主場大屠殺吧。」

傑志今仗尾段奮力進攻，不過無論側擊或中路入楔，球員都遭南區守將緊纒，真正具威脅的攻門不多。（袁志浩攝）

優先備戰亞洲賽 朱志光：聯賽再失分或讓小將披甲

至於4連勝走勢告吹的傑志，賽後以9戰得15分位列第4，球隊於華杜斯缺陣下組織力大減，前線亦欠缺進攻板斧，面對南區防線如老鼠拉龜，主教練朱志光強調球隊「冇話冇咗邊個唔得」，惟承認球隊穩定性大不如前，不過聯賽前列球隊分數接近，對爭標仍未言放棄。朱志光亦指，傑志將同時面對高級組銀牌、聯賽、菁英盃及亞冠外圍賽4條戰線，或以亞洲賽為優先：「本地賽事方面，已曾在近兩屆證明實力，我們有不少年青球員，例如有份代表港隊捧走省港盃的鄭展龍及羅梓駿，若聯賽再失分遭拋開距離，他們或會有更多時間上陣。」

南區對傑志的精彩片段（按圖放大）

+ 3 + 2

兩大射手齊梅開二度 富力大破夢想升榜首

同時舉行的另一場港超聯，富力R&F則於廣州燕子崗體育場以6：0擊敗夢想FC。富力上半場先由林志堅禁區斜身窩利抽射破網，加上利安高18分鐘再建一功，半場領先兩球。換邊後富力再有利安高轟入個人今仗第二球，隊友謝家強則在68分鐘近門射入，而另一位前鋒基奧雲尼亦梅開二度，最終將比數改寫到6：0完場。富力全取3分後，再度進佔聯賽積分榜榜首。

富力R&F贈夢想FC 6蛋，各項賽事兩連勝。（香港足球總會提供）

前菁英發展教練投東京綠茵 成加利韋特副手

另外，日乙球隊東京綠茵今日宣布，足總前菁英發展教練保域斯（Michael Boris）將上任球會教練一職，成為前港足主帥加利韋特的副手。保域斯去年11月尾上任成為港足菁英發展教練，原被安排帶領港隊出戰省港盃，不過卻在港隊未開操前率先離職，他在東京綠茵官方訪問中，感謝韋特給予機會及信任，並稱會盡全力協助球會踢出成功的一季。